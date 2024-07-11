歐國盃︱英王查理斯祝賀英格蘭入決賽　鼓勵盡早鎖定勝局保國民血壓健康 (16:28)

修夫基賽後表示，滿意球隊今仗表現，讚揚展現出韌性。對於今屆屢受批評領軍能力，今仗賽後卻獲舒利亞等名宿讚賞敢於換走隊長哈利卡尼，這名53歲教頭說：「誰都想被愛，對嗎？當你為自己國家出力，就是一名值得自豪的英國人，當你感受不到這種支持及聽到批評時，自然感覺難受，所以能夠慶祝第二次入決賽，感覺非常特別，意義非常重大」。對於由兩名後備球員合製奠勝入球，他說：「最重要是所有球員都展示準備好上陣的態度，奧尼屈堅斯做到施壓及在對方防線走位，我為他能夠把握機會建功感到高興」。對於下周一決賽面對今屆強勢的西班牙隊，他說：「西班牙是今屆表現最好的球隊，但我們也開始展示出最好的一面，在一場決賽奪冠機會是均等的」。英國《電訊報》報道，若英格蘭贏得歐國盃，修夫基有望獲封爵士頭銜。他是歷來第3名教練帶領球隊連續兩屆晉身歐國盃決賽。

英格蘭前隊長兼名宿碧咸賽後亦在社交網發文，讚揚屈堅斯的入球之餘，亦稱「這就是為何大家會被稱為一個團隊」。功臣奧尼屈堅斯上季上陣53場入27球之多，這名28歲阿士東維拉射手賽後承認為此前只任後備感到沮喪，又透露入場前曾跟交出助攻的高爾彭馬說，將球傳給他就會入球，高興最終成真，「上季是我職業生涯最好的一季，一些朋友發短訊給我叫我保持耐性，今場是我人生中最重要的比賽，我已等待這個時刻已數星期了」。