明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國盃︱英王查理斯祝賀英格蘭入決賽　鼓勵盡早鎖定勝局保國民血壓健康 (16:28)

英格蘭隊今晨（11日）在歐洲國家盃4強2：1絕殺荷蘭隊，領隊修夫基在今屆淘汰賽階段連續3場調動後反勝，帶領「三獅軍團」連續兩屆入決賽，將對西班牙隊。賽後英王查理斯三世發信祝賀英軍晉身下周一決賽及送上最好祝福，不忘幽默鼓勵英格蘭可以盡早鎖定勝局，「如果我可鼓勵你們在最後一分鐘射入神奇入球或另一次互射12碼劇情前確保勝局，我相信全國人民的心率和血壓將會大大舒緩！祝你們好運，英格蘭」。

修夫基賽後表示，滿意球隊今仗表現，讚揚展現出韌性。對於今屆屢受批評領軍能力，今仗賽後卻獲舒利亞等名宿讚賞敢於換走隊長哈利卡尼，這名53歲教頭說：「誰都想被愛，對嗎？當你為自己國家出力，就是一名值得自豪的英國人，當你感受不到這種支持及聽到批評時，自然感覺難受，所以能夠慶祝第二次入決賽，感覺非常特別，意義非常重大」。對於由兩名後備球員合製奠勝入球，他說：「最重要是所有球員都展示準備好上陣的態度，奧尼屈堅斯做到施壓及在對方防線走位，我為他能夠把握機會建功感到高興」。對於下周一決賽面對今屆強勢的西班牙隊，他說：「西班牙是今屆表現最好的球隊，但我們也開始展示出最好的一面，在一場決賽奪冠機會是均等的」。英國《電訊報》報道，若英格蘭贏得歐國盃，修夫基有望獲封爵士頭銜。他是歷來第3名教練帶領球隊連續兩屆晉身歐國盃決賽。

英格蘭前隊長兼名宿碧咸賽後亦在社交網發文，讚揚屈堅斯的入球之餘，亦稱「這就是為何大家會被稱為一個團隊」。功臣奧尼屈堅斯上季上陣53場入27球之多，這名28歲阿士東維拉射手賽後承認為此前只任後備感到沮喪，又透露入場前曾跟交出助攻的高爾彭馬說，將球傳給他就會入球，高興最終成真，「上季是我職業生涯最好的一季，一些朋友發短訊給我叫我保持耐性，今場是我人生中最重要的比賽，我已等待這個時刻已數星期了」。

相關字詞﹕體育 歐國盃 歐洲國家盃 英格蘭 荷蘭 奧尼屈堅斯 屈堅斯 修夫基 編輯推介 查理斯三世 英王

上 / 下一篇新聞