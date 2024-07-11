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歐國盃4強｜屈堅斯補時絕殺　英格蘭2：1反勝荷蘭　連續兩屆闖決賽將鬥西班牙 (04:59)

英格蘭隊今晨（11日）在歐洲國家盃4強再演後來居上，他們雖先開賽7分鐘先失守，但憑射手哈利卡尼射入12碼，加上後備入替前鋒奧尼屈堅斯補時1分鐘絕殺，以2：1反勝對手。「三獅」成為歐國盃歷來第4支連續兩屆晉身決賽球隊，他們下周一凌晨3時的終極爭冠對手，正是另一支曾達成此成就的西班牙隊。

荷蘭隊此戰把16強對羅馬尼亞隊時梅開二度的翼鋒當耶爾馬倫調回正選，取代過去兩仗擔正的貝雲積。英格蘭隊正選陣容對比8強淘汰瑞士隊時，同樣只有一個轉變，周六將迎來24歲生日的中堅馬克古希停賽刑滿復出，讓安斯干沙回居後備席。領隊修夫基左翼衛位置續用捷比亞，未如外界所料派遣上仗復出後備上陣的勞基梳爾。

荷蘭隊開賽7分鐘便把首個攻勢轉化成入球，中場沙維西蒙斯前場截去敵軍中場迪格蘭賴斯的皮球後，於禁區頂勁射得手先開紀錄。然而「橙軍」僅維持優勢11分鐘，便因後衛杜費斯禁區內踩到完成起腳的英軍射手哈利卡尼，經球證翻看視像裁判（VAR）片段後判罰12碼，卡尼親自操刀扳平，射入今屆賽事第3球，成為第6名並列射手榜首位的球員。

「三獅」23分鐘再有入球機會，中場菲爾科頓接應明奈傳送後，在禁區內射破荷軍門將華布根十指關，卻被杜費斯在白界線前救駕將功補過。杜費斯與科頓之後各自有入球機會，前者30分鐘更接應西蒙斯角球，頭槌攻門中楣彈出；科頓1分鐘後中路施展燙射則告中柱。荷蘭隊35分鐘有前鋒迪比因傷退下火線，主帥朗奴高文換入中場祖爾華亞文加強防守，半場兩軍各一言和。

雙方換邊後均有調動，荷軍以今屆屢當後備殺手的長人中鋒韋格賀斯取代馬倫；英軍則由梳爾頂替捷比亞。兩軍保持耐性組織下，下半場攻勢不多。橙軍隊長中堅華基爾雲迪積克65分鐘接應華亞文開出罰球，禁區內撞射被英軍門將比克福特撲走。三獅翼鋒布卡約沙卡79分鐘曾把皮球送入網內，惟判證舉旗示意助攻的基爾獲加越位在先，判入球無效。該隊及後換走入球功臣卡尼及科頓，換入奧尼屈堅斯和高爾彭馬注入活力，終靠屈堅斯在補時1分鐘成為奇兵，在禁區內背身一控一射遠柱得手。三獅終以2：1反勝，連續兩屆晉級決賽。

相關字詞﹕體育 歐國盃 英格蘭 荷蘭 編輯推介

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