歐國盃4強｜耶馬膺西法戰最佳球員　喜於決賽前夕迎17歲生日　主帥讚「將是足球史上最出色球員之一」 (18:26)

西班牙隊雖然開賽9分鐘被法國隊由隊長基利安麥巴比左路傳中予前線拍檔高路梅安尼近門頂入先落後，但戰至21分鐘翼鋒拉明耶馬在中路一記遠射世界波入網扳平，令他以16歲362日之齡，超越2004年歐國盃時由瑞士隊球員禾蘭芬（18歲141日）所保持的歐國盃最年輕入球紀錄。而4分鐘後西班牙再由中場丹尼爾奧莫殺入禁區近門施射「省」中敵衛祖利斯古迪後入網，終助球隊以2：1反勝法國，歷來第5次殺入決賽，將決戰明晨英格蘭與荷蘭隊的勝方。

是役獲膺全場最佳球員的耶馬，今屆已貢獻1個入球及3次助攻，加上過去一季於西甲班霸巴塞隆拿逐漸站穩正選席位，前途可謂無可限量。他賽後表示：「我們取勝關鍵之一在於壓力沒對手大，球隊上下今屆都沒把目標定得太高，每場只想全力嘗試取勝，自己亦一直專心做好自己本分。現在很高興能殺入決賽，餘下目標當然會是奪冠，因此任務仍未完成。」而他又特別提及自己剛好於決賽前一日度過17歲生日，喜言意義非凡，「能在決賽前夕在德國迎來17歲生日是別具意義的，很高興能與一眾隊友一起慶生」。

西班牙隊主帥迪拉富安迪賽後受訪時則感謝外界對球隊踢出悅目表現的讚賞，「我為麾下感自豪，他們閱讀球賽的能力很強，這仗即使先落後亦沒打亂節奏和信心，並在反超前後展現出韌力，控制了場上的形勢」。而他又特別點名稱讚耶馬，認為對方將會是足球史上其中一名最出色的球員，「將來大家都會注視着他，國家隊亦會協助培育他成為更好的球員」。

反觀法國無緣相隔一屆再闖決賽，主帥迪甘斯承認今屆進攻表現不似預期，「這是明顯需要改善的地方，但今屆我們陣中有不少新人，讓我們展望將來吧」。而他又特別感謝戰畢此仗後正式告別國際賽的前鋒基奧特，「有他在的法軍總是特別的，我在此感謝他過去為己隊作出的貢獻」。至於麥巴比則平靜面對出局，他淡言之：「這就是足球，我們必須向前看，現在是時候回家休息，之後再準備未來的賽事，就是這麼簡單。」

值得一提的是，今仗賽後有球迷衝入場欲找球員合照，其中一名保安人員意外踢跌正與隊友一起慶祝的西班牙隊長艾華路莫拉達，令他一度狀甚痛苦，未知傷勢會否影響其決賽上陣。

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