友賽｜曼聯U16下月再鬥港足小將　名宿奧沙貝碧托夫訪港觀賽　沙夏批法國後輩缺乏創造力 (15:11)

連續兩年舉辦的「賽馬會青少年足球精英匯」，今年將於8月5日至12日上演，馬會今早在跑馬地馬場召開發布會公布詳情，曼聯U16青年軍將訪港一周參與足球交流活動，包括在旺角大球場踢兩場友賽，先於下月9日晚上8時對超青聯選手隊，然後下月11日晚上6時對港足U16，兩名曼聯名宿奧沙及貝碧托夫將會任嘉賓入場各觀戰一仗。而曼聯上季贏得的英格蘭足總盃獎盃屆時亦會在場內展示讓球迷「打卡」。下周一早上10時起於馬會指定網站接受免費門票登記。曼聯U16去年8月9日及12日分別以3 ：0及3 ：2擊敗港足U18及港青聯隊，當時訪港兩名紅魔名宿為曾效力傑志的科蘭及前隊長尼曼查維迪。

法國隊今晨在歐國盃4強1：2反負西班牙隊，作為法國前國腳沙夏認為，球隊未能展現應有天賦潛能和缺乏創造力，反觀西班牙的年輕球員則展現出能力，點名讚剛取得入球的16歲超新星拉明耶馬表現出眾。有指今屆歐國盃較往屆沉悶，沙夏認同現今足球哲學非常沉悶，「相比任何事都跟隨教練戰術的完美足球，我更喜歡不完美」。此外，他認為曼聯上季雖收穫足總盃冠軍，但承認不夠好要改進，不過領隊坦夏格獲續約，他認為穩定性同樣重要，「如果每隔兩年就換領隊，對球會及年輕球員都不是好事」。

傑志18歲中場袁振謙，將代表超青聯隊出賽，他透露自小為阿仙奴球迷，笑言面對曼聯U16「更加想入波和助攻，如果贏到就更好」。他上月底在球會安排下曾遠赴西班牙，在當地一間U19球隊試訓一周，他期望「藍鳥」新一季年輕化下，可在港超獲更多上陣。至於同將代表超青聯的17歲中場李呈提及，去年有入場看曼聯U16友賽，感受到對方的厲害。本月由晉峰轉投標準流浪的他期望，在新球隊會為爭正選而努力。

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