歐國盃4強｜西班牙2：1反挫法國　近5屆三闖決賽　耶馬妙射破最年輕入球紀錄 (04:54)

西班牙隊今仗有右閘丹尼爾卡華積及中堅拿洛文特累積黃牌停賽，分別由捷西斯拿華斯及拿祖費南迪斯填補空缺，其中38歲的拿華斯與相差近22歲的翼鋒拉明耶馬在右路聯手。法國隊則有中場拉比奧特停賽刑滿復出，今屆表現未如理想的前鋒基沙文再次被收起，由奧士文尼迪比利恢復擔正。

今屆已交出3個助攻的耶馬，此戰續頻密在右路發難製造威脅，5分鐘傳中予中場法比安彭拿跳頂，未能命中目標。今屆首戰鼻樑骨折的法國隊長射手基利安麥巴比，今仗卸下保護面罩出戰，表現隨即脫胎換骨，9分鐘在左路複製耶馬的進攻套路，而這次接應傳中的高路梅安尼則近門頂入，「高盧雄雞」今屆第6仗終攻入首個運動戰入球（非死球及烏龍球）。

不過，西班牙隊僅落後12分鐘，21分鐘便憑耶馬中路擺脫拉比奧特後妙射中柱彈入扳平，今屆已締造賽事歷來最年輕上陣及助攻紀錄的他，如今再寫下最年輕入球紀錄。4分鐘後，「鬥牛軍團」更由取代傷兵柏迪的中場丹尼爾奧莫突破禁區起腳，逼使法軍後衛祖利斯古迪把皮球撞入自家龍門；賽會原顯示為古迪擺烏龍，但及後修訂奧莫才是入球者，使攻入今屆第3球的後者，成為第5名並列射手榜首位的球員。而西班牙隊憑藉5分鐘連入兩球，反超2：1完半場。

法國隊換邊後積極反撲，中場曹亞文尼53分鐘接應奧士文尼迪比利開出角球頭槌攻門，以及麥巴比57分鐘左路禁區內狂抽，均被敵軍門將烏尼西蒙沒收。高盧雄雞62分鐘一口氣換入鋒將基沙文、巴特利巴高拿及中場卡馬雲加，78分鐘更「加碼」調入37歲中鋒基奧特搶攻，但在麥巴比完場前4分鐘扭入禁區射高下，未能扭轉1：2的敗局。鬥牛軍團繼2012年後再度殺入決賽，下周一凌晨將與明晨荷蘭隊對英格蘭隊的勝方在柏林奧林匹克球場爭冠。