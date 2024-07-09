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巴黎奧運︱港隊授旗落實35人角逐13項目　港府運45部冷氣到選手村　獎金增兩成 (21:35)

巴黎奧運揭幕在即，港協暨奧委會今午（9日）在政府總部舉行授旗禮，隨着單車和田徑隊今落實參賽名單，港隊確定今屆共派出16男及19女共35名運動員角逐13個運動項目。除了港府將運送45部流動冷氣機到選手村，馬會獎金亦宣布增加兩成。

港隊在東京奧運破紀錄贏得1金2銀3銅，當中僅上屆在男子花劍個人賽勇奪金牌的張家朗現身授旗典禮，其餘出席運動員包括劍手陳諾思、何瑋桁、江旻憓；泳將譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐；羽毛球手李卓耀、盧善恩、楊雅婷、楊霈霖、鄧俊文；滑浪風帆代表馬君正、柔道選手王嘉莉及跆拳道代表盧蔚豐。

今屆奧運選手村原為環保不裝冷氣，即使賽會近日宣布村內加裝2500部，但署理行政長官陳國基表示將運送45部流動冷氣機到選手村，預計本月17日送抵巴黎。對於今屆奧運選手村內，將不如以往為每個代表團舉辦升旗禮，代表團團長施文信稱今屆奧運有多項新嘗試及變動，對此感失望及驚訝。至於外界最關注的持旗手人選，港協義務秘書長楊祖賜稱仍未有定案，料本月17或18日公布人選。

香港代表團大隊將於本月20及22日分批出發，當中女子重劍「世一」江旻憓亦會在20日前往巴黎，並於開幕禮翌日出戰女重個人賽。江旻憓在上月亞洲賽戰至8強落後下因傷退賽，令外界擔心其傷勢，她在典禮後受訪時透露，自己在出發前傷及左膝，並已諮詢醫生及物理治療師，「因臨近奧運不敢去搏，所以選擇回港爭取時間康復」。她直言康復進度良好，上周已重啟訓練，「我好心急，但不怕痛，克服傷患是我的強項，傷勢每日在好轉，希望到時可打得好」。

今屆奧運大軍35名運動員中，共21人首度征奧，當中盧蔚豐更是香港跆拳道隊的第一人。他在巴黎奧運亞洲資格賽未能取得入場券，但原奪資格的難民隊運動員遭取消資格，最終由他補上，有感失而復得，「感覺有份使命感，代表香港10多萬的跆拳道愛好者參加這個大賽，希望將壓力轉成動力，在賽事中有好表現，衝擊獎牌」。同為奧運新丁的田徑隊百米飛人刁俊稀，則盼把握機會在巴黎奧運突破個人最佳成績（10.33秒），甚至挑戰香港紀錄（10.28秒）。

另外，香港體育學院及香港賽馬會去年推出為期3年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，向在大型運動會表現出色的運動員提供現金獎勵，鼓勵及表揚運動員爭取佳績為港爭光。今屆獎金將會增加兩成，個人賽金牌由東京奧運的500萬元，增至今屆的600萬元，銀牌及銅牌得主可分獲300萬及150萬元，殿軍獲75萬元，第5至8名則獲37.5萬元；團體項目金牌獎金則由上屆1000萬增至1200萬元。

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