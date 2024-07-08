籃球｜西班牙男籃險勝巴哈馬奪巴黎奧運資格　偕希臘巴西波多黎各趕上尾班車 (19:55)

擁主場之利的西班牙雖於首節與巴哈馬打成17：17平分秋色，但次節打出25：17的攻勢到下半場，其後「鬥牛軍」續保持領先優勢，終憑入籍兵羅倫素布朗獲18分、4個籃板及3次助攻，領銜以86：78輕取今仗有5人得分上雙的巴哈馬，其中年僅18歲、被視為明年NBA選秀會前10順位好手的VJ艾格甘比獲得12分。而早前宣布季後退役的西班牙39歲名將魯迪費南迪斯，則會第6度參與奧運會。

另外，同樣坐鎮主場的希臘隊藉「字母哥」安迪度高安普交出23分、8個籃板及3次助攻，在全場未受太大考驗下，以80：69擊敗克羅地亞隊，相隔16年重返奧運殿堂，「字母哥」賽後亦難掩情緒流淚。而希臘將會躋身巴奧A組，對手分別是加拿大、澳洲和西班牙隊，被視為今屆男籃死亡之組。

其餘兩賽區方面，主場的波多黎各隊在波多黎各賽區以79：68打敗立陶宛隊，趕上奧運尾班車；巴西隊則作客在拉脫維亞賽區決賽以94：64大勝主隊拉脫維亞，壓倒對方出線。

另外，巴奧男籃唯一亞洲代表日本隊昨公布12人大軍名單，由效力NBA洛杉磯湖人前鋒八村壘領銜，加上早前由NBA回流至B聯盟的搖擺人渡邊雄太，以及將挑戰NBA夏季聯賽的河村勇輝和富永啓生等人。另一焦點則是年僅20歲就讀夏威夷大學的前鋒積及斯晶（Akira Jacobs），他是隊中最年輕的成員。

而日本隊今屆身處B組，對手有巴西隊、東道主法國隊，以及去年世界盃冠軍德國隊，而球隊首戰將於7月27日對陣德國。

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