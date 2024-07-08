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賽車｜咸美頓F1英國站主場揚威　破近3年錦標荒兼超車神紀錄 (18:15)

7屆世界冠軍的平治車手咸美頓昨（7日）在F1英國站封王，職業生涯第9次在銀石賽道勝出，也是他經過長達945日再次贏得分站冠軍打破錦標荒，賽後令「黑帝」喜極而泣。

咸美頓上次分站奪冠已是2021年12月的沙特阿拉伯站。今站平治兩名車手羅素與咸美頓頭兩位起步一直領先，前者在第34圈因戰車故障而退賽。黑帝最終保住優勢，以1.465秒之差力壓衛冕的紅牛星將韋斯塔本率先衝線，麥拿侖車隊的諾利斯第3。

39歲的咸美頓第9次在銀石賽道封王，令他超越「車神」米高舒密加，成史上在同一賽道贏得最多次冠軍的車手。他時隔兩年零7個月再次踏上最高頒獎台，兼在家鄉贏得生涯第104個分站冠軍。來季轉投法拉利的咸美頓，最後一次為平治出戰英國站劃上完滿句號。衝線時在車隊通訊器上說「停不了流淚」，賽後直言曾懷疑自己是否再無機會奪冠，「這可能是我經歷過最激動的賽果，2021年後我常覺得自己不夠好，曾以為以後不能再贏冠軍。我從未試過取勝後落淚，這是自然反應」。

咸美頓今次擊敗荷蘭籍車手「韋少」，令英國球迷聯想到黑帝為將於周四凌晨舉行的歐洲國家盃4強英格蘭對荷蘭隊帶來好兆頭。本身是球迷的咸美頓也稱，已向「三獅軍團」成員發短訊鼓勵。

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