港超︱傑志開操新面貌示人　伍健盼知恥近乎勇　金信煜按個人恢復計劃訓練 (13:44)

傑志上季歷盡失意，聯賽僅列第4名，無緣改制後的亞冠聯資格；盃賽僅收穫高級組銀牌冠軍，亞冠盃則僅在分組賽敬陪末席出局。會長伍健談及來季目標，稱要「知恥近乎勇」回復佳績，「要交出與過去10多年表現相稱的成績，球隊上季尾經歷一段低潮，而現在的球員有能力讓外界重拾信心」。

傑志上月有13名球員離隊，包括轉投中超上海申花的陳晉一；早前預告球隊新季年輕化下，本月已陸續公布新兵加盟，包括港腳翼鋒林樂勤、中堅鐘樂安、從英冠布力般流浪U21回流青訓產品慈英；以及葡籍翼鋒馬查度、西班牙裔菲律賓國腳中堅巴登卡及英籍門將泰利共3名外援。伍健透露尚有兩名新外援正在接洽中，其中一名來自歐洲的進攻中場因所屬球會辦理手續遇阻滯，另一名中鋒同樣需時落實轉會。據悉該中鋒為曾在葡萄牙落班的巴西籍射手。

上周五已開操的「藍鳥」，今早操練有28名球員參與，巴西籍翼鋒伊高沙托尼尚未抵港缺席；去年曾隨港足操練的港生法籍翼鋒維他拉尼則正試腳。韓國前國腳中鋒金信煜仍有傷，與翼鋒畢頓由教練團安排獨自練習。伍健表示，金信煜來季續是傑志球員，正依照球會制定的個人恢復計劃訓練，希望對方早日重返賽場，「畢竟是一名在亞洲有名氣的中鋒，看看可否重拾高峰，但首先體能要追回其他隊友水平」。伍健亦確認翼鋒潘沛軒原本已跟中甲球隊達成外借協議，但最終在註冊手續出現問題而告吹，但透露近日仍有中甲球會對這名23歲港腳感興趣。

教練團方面，上季助教卡度素今季獲晉升主教練，其葡籍同鄉蘇沙及回巢的前港腳中堅列斯奧任助教；上季暫代主帥的韓國隊名宿金東進，來季將着手管理U22梯隊。卡度素形容執教傑志毋須設定目標，「目標只有冠軍」，又認為去季成績未如意不會對他構成額外壓力，「在傑志無時無刻都有壓力，但這會逼使發揮得更好」。他又稱自己的足球理念與藍鳥相近，「可預期新季會沿用過去的戰術風格，長時間控制皮球，並嘗試展現創造力，希望新球員的加入可注入新元素」。

至於從英甲彼德堡來投的21歲英籍門將泰利，稱轉戰港超全因渴望體驗不一樣的足球，「若我推卻這次機會，可能會抱憾終生」。曾效力阿仙奴及白禮頓青訓的他，過去亦代表過英格蘭U16梯隊征戰，同期隊友包括效力車路士的「三獅軍團」今屆歐洲國家盃成員高爾彭馬，他形容這些經歷畢生難忘，並欣喜前隊友彭馬現成為炙手可熱的球星。

傑志下周一將啟程往泰國集訓兩周，其間會與3支當地球會拍跳，分別為泰甲（T1）的泰港及巴吞聯，以及泰乙（T2）的泰路警察，下月7日晚則於香港大球場友賽西甲勁旅馬德里體育會，為下月底新球季最後備戰。