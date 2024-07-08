明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超︱傑志開操新面貌示人　伍健盼知恥近乎勇　金信煜按個人恢復計劃訓練 (13:44)

港超球會傑志今夏經歷大換血，今早（8日）在石門賽馬會傑志中心操練，向傳媒展示新面貌。會長伍健透露今季班費維持2000多萬元，期望球隊經歷上季低潮後「知恥近乎勇」，重拾過去佳績。

傑志上季歷盡失意，聯賽僅列第4名，無緣改制後的亞冠聯資格；盃賽僅收穫高級組銀牌冠軍，亞冠盃則僅在分組賽敬陪末席出局。會長伍健談及來季目標，稱要「知恥近乎勇」回復佳績，「要交出與過去10多年表現相稱的成績，球隊上季尾經歷一段低潮，而現在的球員有能力讓外界重拾信心」。

傑志上月有13名球員離隊，包括轉投中超上海申花的陳晉一；早前預告球隊新季年輕化下，本月已陸續公布新兵加盟，包括港腳翼鋒林樂勤、中堅鐘樂安、從英冠布力般流浪U21回流青訓產品慈英；以及葡籍翼鋒馬查度、西班牙裔菲律賓國腳中堅巴登卡及英籍門將泰利共3名外援。伍健透露尚有兩名新外援正在接洽中，其中一名來自歐洲的進攻中場因所屬球會辦理手續遇阻滯，另一名中鋒同樣需時落實轉會。據悉該中鋒為曾在葡萄牙落班的巴西籍射手。

上周五已開操的「藍鳥」，今早操練有28名球員參與，巴西籍翼鋒伊高沙托尼尚未抵港缺席；去年曾隨港足操練的港生法籍翼鋒維他拉尼則正試腳。韓國前國腳中鋒金信煜仍有傷，與翼鋒畢頓由教練團安排獨自練習。伍健表示，金信煜來季續是傑志球員，正依照球會制定的個人恢復計劃訓練，希望對方早日重返賽場，「畢竟是一名在亞洲有名氣的中鋒，看看可否重拾高峰，但首先體能要追回其他隊友水平」。伍健亦確認翼鋒潘沛軒原本已跟中甲球隊達成外借協議，但最終在註冊手續出現問題而告吹，但透露近日仍有中甲球會對這名23歲港腳感興趣。

教練團方面，上季助教卡度素今季獲晉升主教練，其葡籍同鄉蘇沙及回巢的前港腳中堅列斯奧任助教；上季暫代主帥的韓國隊名宿金東進，來季將着手管理U22梯隊。卡度素形容執教傑志毋須設定目標，「目標只有冠軍」，又認為去季成績未如意不會對他構成額外壓力，「在傑志無時無刻都有壓力，但這會逼使發揮得更好」。他又稱自己的足球理念與藍鳥相近，「可預期新季會沿用過去的戰術風格，長時間控制皮球，並嘗試展現創造力，希望新球員的加入可注入新元素」。

至於從英甲彼德堡來投的21歲英籍門將泰利，稱轉戰港超全因渴望體驗不一樣的足球，「若我推卻這次機會，可能會抱憾終生」。曾效力阿仙奴及白禮頓青訓的他，過去亦代表過英格蘭U16梯隊征戰，同期隊友包括效力車路士的「三獅軍團」今屆歐洲國家盃成員高爾彭馬，他形容這些經歷畢生難忘，並欣喜前隊友彭馬現成為炙手可熱的球星。

傑志下周一將啟程往泰國集訓兩周，其間會與3支當地球會拍跳，分別為泰甲（T1）的泰港及巴吞聯，以及泰乙（T2）的泰路警察，下月7日晚則於香港大球場友賽西甲勁旅馬德里體育會，為下月底新球季最後備戰。

相關字詞﹕港超 傑志 開操 編輯推介 體育 伍健 卡度素 泰利 新兵 慈英 金信煜

上 / 下一篇新聞