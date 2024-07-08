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港超︱傑志新援慈英需時考慮申領特區護照　林樂勤鐘樂安來投挑戰自己進步 (14:55)

曾在8至12歲在傑志足球學院受訓的20歲英日混血後衛慈英，今夏約滿布力般流浪U21後，終決定回流香港，以外援身分加盟母會傑志。在香港出生的他，強調傑志是回流的唯一選項，稱讚藍鳥配套可媲美英格蘭球會。對於日後代表港足的可能性，他承認還需時考慮，「我還很年輕，申領特區護照是個重大承諾，需視乎在香港的發展如何，申領護照對自己的益處等。我目前的重心在球會，確保能為球會貢獻，確保每天持續進步」。

25歲的林樂勤（Jordan）先後效力過香港飛馬、富力R&F、晉峰及均業北區等隊，一直作為傑志對手，他承認如今成為「藍鳥」一員感覺奇怪，「我踢咁多年都無諗過有一日會踢傑志，世事就是這樣，經歷曾斷腳等高低起跌，我認為今次是好時機，過去一年其實收到中甲球會招手，考慮所有因素後，決定來傑志再次挑戰自己」。問到他與上月轉戰中超的陳晉一比較，Jordan說：「我覺得和他是兩種球員，他用球較聰明，我就向前衝多落底出波助攻的球員，經歷了咁多，我現在不想和誰比較，其實都是和自己鬥。來到傑志壓力一定有，我覺得點都要在壓力下生存，不可因而影響自己發揮，這是我最需要衝破的關口」。他稱上季在北區及港足都已踢了10多場左閘，因此不會再抗拒踢這位置，又視今季能入選年度最佳11人為目標，「還有持續入選港隊，希望不要又是補選，而是港隊恒常的選擇」。

26歲蘇格蘭與香港混血中堅鐘樂安，由取得來季亞冠聯（ACL2）分組賽席位的東方，轉投無緣亞洲賽的宿敵傑志，他稱對加盟傑志的機會感興趣和興奮，「過去交手也感受到傑志的水準很高。每件事都有好壞，參加亞洲賽是難得機會，不過傑志亦有不少好球員。每日與好球員一起操練可推動我進步，成為更好的球員，是我加盟的主因」。他今季目標期望保持健康爭取最多上陣，「只要大家發揮應有水準，將來一定有機會再次參與亞洲賽。我亦祝願東方在亞洲賽有好成績」。

至於41歲前港腳列斯奧，上季為理文贏得首個港超冠軍後，最終未能以球員身分踢多一季，選擇掛靴及相隔5年重返傑志任助教。他對於能夠「回家」感到高興，跟效力傑志U16的兒子同一球會，笑言新一季不會註冊做球員落場助戰。

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