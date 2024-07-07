美洲盃8強︱巴西射輸12碼8強出局　主帥放眼出線世盃決賽周　烏拉圭4強撼哥倫比亞 (22:10)

巴西隊此仗有翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞停賽，改由17歲新星前鋒安迪歷頂上，伙拍洛迪高高斯及拉芬夏比洛尼攻堅，但面對烏拉圭隊甜頭不多。綜觀兩軍全場主要在中場短兵相接、粗野攔截及混戰居多，導致巴西及烏軍只有3次和1次中龍攻門，及至烏軍後衛蘭迪斯在72分鐘從後粗暴飛剷洛迪高高斯領紅後，該隊更索性堅壁清野，結果與巴西互交白卷後進入互射12碼階段。

巴西首輪有守衛艾達米列達奧操刀被烏軍門將洛捷撲出，隊友中場杜格拉斯雷斯則在第3輪射門中柱彈出，而巴西雖有門將艾利臣比加擋出烏軍守將荷西基文尼斯的射門，但其餘4名烏軍球員破網下，巴西終負2：4，繼2016年一屆比賽後再次在8強止步。

年初成為巴西主帥的杜利華說：「我只曾領軍8次，這屆賽事只是其中一個過程，巴西的最大目標是出線2026年世界盃決賽周。我們現於外圍賽暫排第6，這是令人毫不舒服的位置。」烏軍的阿根廷籍名帥比爾沙則歸功於麾下的傑出防守，「我了解球隊的傳統長處就是防守，球員就是精於保持清白之身」。惟烏軍此後有中堅朗奴阿拿奧祖早於33分鐘便傷出，下仗惡鬥哥倫比亞隊時亦有蘭迪斯停賽。

同日哥倫比亞憑中場占士洛迪古斯，分別在8和41分鐘助攻鋒將祖安哥度巴及路易斯迪亞斯，又在15分鐘親自操刀12碼中鵠，加上中場李察利奧斯和前鋒米基爾波查下半場錦上添花，以5球淨勝巴拿馬隊。今屆已貢獻5次助攻的的占士洛迪古斯說：「我會否當選今屆最佳球員？對，我渴望助球隊封王，但現在首先須爭取打入夢寐以求的決賽。」

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