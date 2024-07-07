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乒乓︱黃杜配WTT曼谷挑戰賽混雙奪亞　張本智和男單挫林高遠單站3冠 (21:30)

WTT乒乓球曼谷挑戰賽今（7日）煞科，港隊首席混雙組合黃鎮廷／杜凱琹於決賽不敵日本隊組合張本智和／早田希娜收穫亞軍；國家隊「獨苗」林高遠則在男單決賽以0：4不敵單站3冠的日本隊星將張本智和。

作爲巴黎奧運前最後一場公開賽，黃鎮廷／杜凱琹狀態火熱，先後挫韓、泰組合闖決賽。二人今於決賽面對奧運勁敵的日本隊組合張本智和／早田希娜，在首兩局先輸3：11及8：11後，雖於第3局贏11：9扳回一城，但第4局早段被打出一段0：5拉開後，終再輸一局8：11，以局數1：3飲恨。

由於國家隊征奧選手目前正閉關備戰，無緣巴奧的國家隊男單好手林高遠成今屆決賽獨苗，他此前連過4關，包括在16強以3：0淘汰黃鎮廷及4強以3：1力克韓國隊好手安宰賢，今於決賽惡鬥日本星將張本智和，此仗張本延續較早時間贏得混雙的強勢，全場壓制林高遠，頭兩局輕鬆取勝後，第3局雖然林高遠在中段拉鋸至6：6，但及後連失5分下葬送該局未能扳回一城，結果張本智和以4：0橫掃林高遠封王。連同今站已贏男雙及混雙，連續兩站達成單站3金佳績。

女單方面，世界排名第139位的日本隊球手橋本帆乃香昨於4強爆大冷，以3：1擊敗世界第8的韓國隊星將申裕斌，晉身今日的決賽後面對同胞的東京奧運混雙金牌名將伊藤美誠，最終雙方激戰5局後，伊藤美誠以3：2取勝，時隔1年5個月再度奪得女單冠軍。

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