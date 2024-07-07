網球︱混雙拍檔拉度簡露手腕僵硬為由棄戰　梅利黯然告別生涯最後溫網 (21:07)

3屆大滿貫得主、曾在溫網兩度封王的梅利，近年飽受背傷困擾，早已遠離大賽爭標行列，早前他公開承認打算在戰畢今年溫網及巴黎奧運後掛拍。而狀態平平的他在今屆溫網男單退賽後專心雙打賽事，惟在男雙伙拍胞兄占美梅利於首圈便直落兩盤不敵對手出局，當時賽會已為舉辦告別儀式致意，他亦承認苦苦掙扎多時才決去意，但強調未來仍希望以另一角色回饋網球壇。

梅利原定今晨伙拍英籍同胞拉度簡露轉戰混雙，但因對方在女單殺入今晚舉行的16強，最終她以手腕僵硬為由棄戰混雙，令二人需要棄權，變相令梅利提早結束生涯最後一次溫布頓。拉度簡露在聲明中亦為此感抱歉道：「很不幸我右手腕感到僵硬，在權衡下唯有放棄混雙，我為梅利感到非常抱歉。」而梅利母親事後則在社交網X質疑拉度簡露的「傷勢」，坦言為對方的決定「感到非常驚訝」。

另外，波蘭籍女單「世一」施維雅達於第3圈意外以盤數1：2反負世界排名第35的哈薩克籍球手佩汀絲娃，無緣16強。女單4號種子雷芭堅娜則以直落兩盤輕取丹麥籍前「世一」禾絲妮雅琪過關。至於國家隊球手王欣瑜同日以2：1反勝主場球手夏妮特戴治，生涯首闖溫網16強。

男單方面，力爭第25座大滿貫塞爾維亞籍傳奇球手佐高域，今晨在第3圈以盤數3：1淘汰澳洲籍球手樸比連晉級。

相關報道：歐國盃8強︱荷蘭下半場連入兩球反勝土耳其 相隔20年入4強鬥英格蘭

其他報道：歐國盃8強︱英軍門將比克福特「提水」水樽居功成焦點 沙卡射入12碼為上屆「贖罪」獲讚

其他報道：歐國盃8強︱英格蘭互射12碼5輪皆中挫瑞士入4強 沙卡扳平比克福特救極刑