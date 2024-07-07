歐國盃8強︱朗奴高文暗示荷蘭坐亞望冠　冀4強賽城市多特蒙德近祖國助發揮　讚加普高水平演出 (19:15)

朗奴高文說：「像其他歐國盃比賽般，己隊對土耳其隊同樣是苦戰。我們的球員全力奮戰，以火紅的心踢出了一場激情賽事。我認為對於一個小國如荷蘭，能與英格蘭、法國和西班牙隊打入4強已是一件了不起的事情。」

朗奴高文曾在1988年與雲巴士頓、古列治及列卡特等名將，一起協助「橙軍」躋身亦是在德國主辦的歐國盃決賽及成為最終王者，「我們已晉身準決賽，這可能是很多人無法預料的，如果一切順利，我們還有兩場比賽。英格蘭擁有優秀球員，但我軍亦然。4強戰將在多特蒙德上演，那是一個接近荷蘭的德國城市，或者可以製造不同」。

荷蘭此仗奠勝一球來自土耳其後衛梅迪穆度亞被加普力迫下擺烏龍，令後者賽後獲朗奴高文稱讚道：「他很強壯，今屆賽事展示出高水平足球，或者是此刻隊內最重要球員。我希望其他國腳能提升至與他的同樣水準。」加普暫與另外3名已出局球員同以3球領前射手榜。

土耳其雖未能追平2008年歐國盃入4強的最佳紀錄，但意大利籍教練蒙迪拿說：「球隊今屆勝出3場，這是隊史在歐國盃的新紀錄，我和球員都不應留憾。眾國腳的表現令人自豪和獲得更多尊重。」他又總結效力皇家馬德里的19歲新星中場艾達古拿的表現道：「他今屆表現很好，仍未20歲呢！他的前途一片光明，這次大賽經驗將能協助他成為一個更出色的球員。」

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