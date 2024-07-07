歐國盃8強︱朗奴高文暗示荷蘭坐亞望冠　冀4強賽城市多特蒙德近祖國助發揮　讚加普高水平演出 (19:15)

荷蘭隊今晨（7日）以2：1反勝土耳其隊打入歐洲國家盃4強，主帥朗奴高文賽後大讚今屆此役力迫敵衛致擺烏龍及鎖定勝局的加普，又期望周四凌晨與英格蘭隊爭入決賽時，接近荷蘭的比賽城市多特蒙德能起着積極作用，並提及「還有兩場比賽」，似已瞄準至少能坐亞望冠。
朗奴高文說：「像其他歐國盃比賽般，己隊對土耳其隊同樣是苦戰。我們的球員全力奮戰，以火紅的心踢出了一場激情賽事。我認為對於一個小國如荷蘭，能與英格蘭、法國和西班牙隊打入4強已是一件了不起的事情。」
朗奴高文曾在1988年與雲巴士頓、古列治及列卡特等名將，一起協助「橙軍」躋身亦是在德國主辦的歐國盃決賽及成為最終王者，「我們已晉身準決賽，這可能是很多人無法預料的，如果一切順利，我們還有兩場比賽。英格蘭擁有優秀球員，但我軍亦然。4強戰將在多特蒙德上演，那是一個接近荷蘭的德國城市，或者可以製造不同」。
荷蘭此仗奠勝一球來自土耳其後衛梅迪穆度亞被加普力迫下擺烏龍，令後者賽後獲朗奴高文稱讚道：「他很強壯，今屆賽事展示出高水平足球，或者是此刻隊內最重要球員。我希望其他國腳能提升至與他的同樣水準。」加普暫與另外3名已出局球員同以3球領前射手榜。
土耳其雖未能追平2008年歐國盃入4強的最佳紀錄，但意大利籍教練蒙迪拿說：「球隊今屆勝出3場，這是隊史在歐國盃的新紀錄，我和球員都不應留憾。眾國腳的表現令人自豪和獲得更多尊重。」他又總結效力皇家馬德里的19歲新星中場艾達古拿的表現道：「他今屆表現很好，仍未20歲呢！他的前途一片光明，這次大賽經驗將能協助他成為一個更出色的球員。」
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