明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國盃8強︱英軍門將比克福特「提水」水樽居功成焦點　沙卡射入12碼為上屆「贖罪」獲讚 (17:35)

英格蘭隊今晨（7日）於歐洲國家盃8強法定時間內1：1逼和瑞士後，戰至互射12碼階段靠門將比克福特救出敵衛艾簡治的首輪極刑，加上隊友5輪全中，終贏5：3晉級，將面對荷蘭隊力爭連續兩屆殺入決賽。賽後比克福特的「提水」水樽成焦點外，是役膺全場最佳的翼鋒布卡約沙卡在極刑戰中鵠，為上屆決賽射失「贖罪」，亦獲主帥修夫基點名稱讚。

英格蘭隊是役改踢3中堅陣式，由安斯干沙取代停賽馬克古希的中堅位置外，翼鋒布卡約沙卡則再次墜後串演出道時的左翼衛。結果他「滿場飛」兼為「三獅」製造多次攻門威脅。雖然於74分鐘被瑞士隊由翼鋒丹尼杜耶右路傳中，加上英軍後衛史東斯解圍「漏油」，令瑞士前鋒比利安保路在遠柱近門射入先開紀錄。

修夫基在落後一球下立即「撳掣」，一口氣換入高爾彭馬、伊比爾治伊斯，以及剛傷癒今屆首次上陣的左閘勞基梳爾。終在戰至80分鐘由沙卡在右路遠射擦內柱入網，落後僅6分鐘後扳平，結果雙方90分鐘踢成1：1，加時30分鐘未添紀錄下，靠比克福特首輪「捉到路」撲出瑞士後衛艾簡治的極刑，加上隊友高爾彭馬、祖迪比寧咸、沙卡、艾雲東尼及阿歷山大阿諾特皆得手，終贏5：3晉身4強。

賽後比克福特在12碼大戰時手持寫上如何撲救瑞士球員操刀教學的「提水」水樽成為焦點，皆因他救出艾簡治的方式正如水樽內容一樣撲向了自身左方而居功。他其後被問及此事時則強調這是賽前努力練習及準備的成果。

至於是役獲膺全場最佳球員的沙卡，不但射入關鍵扳平的入球，更在互射12碼時射入第3輪，為上屆決賽不敵意大利時的12碼大戰最後一輪射失「贖罪」。他賽後笑言：「你可以失敗一次，但當你有下一次機會時，便要去把握住它。我一直相信自己可以克服這壓力，所以當皮球入網一刻我確實非常高興。」而他又明言自己不會執着於過去，因人只能把握現在，「我們有備而來，只想做好今天應做的事」。

雖然英軍主帥修夫基今屆排兵佈陣備受外界批評，但如今帶領球隊近4次大賽3度殺入4強，論隊史而言成績已屬前無古人，他表示：「我明白外界對我們的期望，但我認為麾下每仗都已表現得很好，面對壓力時踢出來的態度絕對值得稱讚。」而他亦特別點名讚賞沙卡的表現，「他是我夢寐以求想合作的球員，是一名非常專業且擁有優良態度的球員，而且不怕面對壓力，我為他感到非常自豪」。

至於瑞士最終功虧一簣，未能突破隊史最佳的8強成績，主帥耶堅表示：「我為麾下今屆的表現而驕傲，此仗我們發揮得很好，一如過往幾場一樣，而且在比賽時間內我們沒有輸掉任何一仗，來到互射12碼階段多少講求運氣，落敗確是令人傷感的。」而隊長格列沙加亦為出局感沮喪，但深信球隊已在進步的過程中，未來可放眼更好的成績。

歐國盃8強︱英格蘭互射12碼5輪皆中挫瑞士入4強　沙卡扳平比克福特救極刑

歐國盃8強︱荷蘭下半場連入兩球反勝土耳其 相隔20年入4強鬥英格蘭

相關字詞﹕體育 編輯推介 歐洲國家盃 歐國盃 英格蘭 三獅 瑞士 修夫基 比寧咸 沙卡 格列沙加 哈利卡尼 耶堅 艾簡治

上 / 下一篇新聞