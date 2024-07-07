歐國盃8強︱英軍門將比克福特「提水」水樽居功成焦點　沙卡射入12碼為上屆「贖罪」獲讚 (17:35)

英格蘭隊是役改踢3中堅陣式，由安斯干沙取代停賽馬克古希的中堅位置外，翼鋒布卡約沙卡則再次墜後串演出道時的左翼衛。結果他「滿場飛」兼為「三獅」製造多次攻門威脅。雖然於74分鐘被瑞士隊由翼鋒丹尼杜耶右路傳中，加上英軍後衛史東斯解圍「漏油」，令瑞士前鋒比利安保路在遠柱近門射入先開紀錄。

修夫基在落後一球下立即「撳掣」，一口氣換入高爾彭馬、伊比爾治伊斯，以及剛傷癒今屆首次上陣的左閘勞基梳爾。終在戰至80分鐘由沙卡在右路遠射擦內柱入網，落後僅6分鐘後扳平，結果雙方90分鐘踢成1：1，加時30分鐘未添紀錄下，靠比克福特首輪「捉到路」撲出瑞士後衛艾簡治的極刑，加上隊友高爾彭馬、祖迪比寧咸、沙卡、艾雲東尼及阿歷山大阿諾特皆得手，終贏5：3晉身4強。

賽後比克福特在12碼大戰時手持寫上如何撲救瑞士球員操刀教學的「提水」水樽成為焦點，皆因他救出艾簡治的方式正如水樽內容一樣撲向了自身左方而居功。他其後被問及此事時則強調這是賽前努力練習及準備的成果。

至於是役獲膺全場最佳球員的沙卡，不但射入關鍵扳平的入球，更在互射12碼時射入第3輪，為上屆決賽不敵意大利時的12碼大戰最後一輪射失「贖罪」。他賽後笑言：「你可以失敗一次，但當你有下一次機會時，便要去把握住它。我一直相信自己可以克服這壓力，所以當皮球入網一刻我確實非常高興。」而他又明言自己不會執着於過去，因人只能把握現在，「我們有備而來，只想做好今天應做的事」。

雖然英軍主帥修夫基今屆排兵佈陣備受外界批評，但如今帶領球隊近4次大賽3度殺入4強，論隊史而言成績已屬前無古人，他表示：「我明白外界對我們的期望，但我認為麾下每仗都已表現得很好，面對壓力時踢出來的態度絕對值得稱讚。」而他亦特別點名讚賞沙卡的表現，「他是我夢寐以求想合作的球員，是一名非常專業且擁有優良態度的球員，而且不怕面對壓力，我為他感到非常自豪」。

至於瑞士最終功虧一簣，未能突破隊史最佳的8強成績，主帥耶堅表示：「我為麾下今屆的表現而驕傲，此仗我們發揮得很好，一如過往幾場一樣，而且在比賽時間內我們沒有輸掉任何一仗，來到互射12碼階段多少講求運氣，落敗確是令人傷感的。」而隊長格列沙加亦為出局感沮喪，但深信球隊已在進步的過程中，未來可放眼更好的成績。

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