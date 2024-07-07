歐國盃8強︱荷蘭下半場連入兩球反勝土耳其　相隔20年入4強鬥英格蘭 (05:11)

荷蘭沿用16強3：0大勝羅馬尼亞隊的正選11人，包括今仗第50次為「橙軍」上陣的左閘尼敦阿基；土耳其16強對奧地利隊梅開二度功臣的後衛美列迪美羅，因入球後做出象徵極端民族主義的慶祝動作被罰停賽兩場，正選有3個變動，包括停賽刑滿的隊長查漢奴古復出，將面對兩名國際米蘭隊友迪維積與杜費斯。

上半場土耳其攻勢佔優，多次快速反擊攻門，戰至35分鐘，藉荷蘭右閘杜費斯判斷失誤無故輸角球，19歲中場艾達古拿在這次攻勢把握對手解圍不遠截球傳中，上仗停賽後復任正選的艾卡耶甸遠柱一頂而入，令土軍連續兩仗都由中堅打開紀錄。值得一提是，這名30歲費倫巴治守將，於F組次仗曾與門將比恩迪亞誤會犯低級錯誤擺烏龍。上半場荷蘭4次攻門零中龍，土耳其6射1中即轉化成入球。

落後一球的荷蘭下半場換入後備奇兵韋格賀斯，他在50分鐘即做到頭槌二傳，但前鋒迪比門前慢一步未能鏟射。土耳其55分鐘博得罰球，古拿主射擦柱彈出；另一名19歲中場基倫耶迪斯64分鐘禁區頂勁射，門將華布根撲出不遠，韋格賀斯禁區內及時解圍。5分鐘後，這名31歲長人中鋒窄角度近射，被門將梅特古諾克撲出後，荷蘭於緊接攻勢扳平，由中堅迪維積於70分鐘接應迪比傳中頭槌破網，亦是這名32歲中堅自2015年3月相隔9年再於國際賽入球。橙軍76分鐘再下一城，杜費斯右路傳中，前鋒加普力壓下令梅迪穆度亞將球踢入龍門擺烏龍，亦是今屆第10個烏龍球。土耳其末段傾力反撲，令荷蘭門前風聲鶴唳，兩名後備入替前鋒辛克杜辛和艾度奴高路先後頂斜，加上華布根作出多次關鍵撲救，終守住2：1勝果，成今屆唯一毋須加時的8強。荷蘭自2004年一屆再入歐國盃4強，周四將與英格蘭爭入決賽；另一場4強戲碼則由西班牙隊在周三大戰法國隊。

歐國盃8強︱英格蘭互射12碼5輪皆中挫瑞士入4強 沙卡扳平比克福特救極刑