歐國盃8強︱英格蘭互射12碼5輪皆中挫瑞士入4強　沙卡扳平比克福特救極刑 (02:50)

英格蘭領隊修夫基如賽前盛傳改踢3中堅陣式，但正選只有一個變動，由26歲阿士東維拉後衛安斯干沙取代停賽馬克古希的中堅位置，捷比亞與布卡約沙卡分任左、右翼衛，此前任左翼的菲爾科頓墜後一格靠右位置，與祖迪比寧咸同任攻中，以抗衡同是3中堅陣式、瑞士沿用16強2：0完勝意大利隊的正選11人，包括曾效阿仙奴的隊長格列沙加趕及傷癒續在陣。

英國王儲威廉續成座上客，英格蘭變陣後，今仗頭20分鐘在中場組織及前場逼搶等方面，較上仗險勝斯洛伐克隊時略有改善，科頓與沙卡的觸球次數明顯增多。兩隊上半場各有一段時間壓制對手到後場，但攻門欠奉。英格蘭隊長哈利卡尼16分鐘在禁區內與紐卡素中堅法比安舒哈爭球時倒地，但球證未有示意。完半場前沙卡右路殺入禁區傳中，續任正選的小將明奈門前起腳被沙加飛身封阻；瑞士亦有多次突入禁區，但射門時都被英軍一眾守將化解，半場互交白卷，兩隊共有7次攻門但沒有一球中龍。

換邊後瑞士加強攻勢壓制英軍，前鋒比利安保路50分鐘入楔禁區轉身射門，門將比克福特接實，是今仗首次攻門中龍。這名27歲摩納哥前鋒5分鐘後力壓干沙近門迎頂但乏力，再被比克福特一抱入懷。卡尼於67分鐘與後衛文路爾艾簡治爭頂時被指批掙而罰黄牌。

瑞士戰至74分鐘打破僵局，丹尼杜耶右路傳中穿過干沙及史東斯後，安保路門前督入，領先1：0。修夫基在落後一球下立即「撳掣」，一口氣換入高爾彭馬、伊比爾治伊斯，以及剛傷癒今屆首次上陣的左閘勞基梳爾。英格蘭戰至80分鐘才有首次中龍攻門即轉化成入球，今仗表現活躍的沙卡在右路切射中柱彈入，落後僅6分鐘扳平。瑞士補時階段門前錯失攻門良機下，英格蘭繼16強再度法定時間逼和1：1，亦是今屆連續3場8強都要加時續賽。

加時上半場4分鐘，英格蘭第2次攻門中龍，中場迪格蘭賴斯遠射，被門將恩尼森馬飛身單手撲出底線。比寧咸101分鐘混戰中射門再被森馬接實。英軍加時下半場由中鋒艾雲東尼入替卡尼。瑞士亦換入老將梳頓沙基利，他在117分鐘角球直射中楣後，加上瑞士尾段多次攻門亦無功而還，最終維持1：1比數，要互射12碼定生死。

英格蘭率先由12碼專家高爾彭馬操刀中鵠，瑞士首輪由效力曼城的艾簡治主射被比克福特「捉到路」撲出；及後3輪比寧咸、沙卡與東尼，以及舒哈、沙基利和安杜尼皆中。英軍最後一輪由完場前入替的阿歷山大阿諾特得手，終勝5：3晉身4強。