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歐國盃8強︱瑞士挑戰英格蘭　兩代阿仙奴中場過招 (20:45)

從未在歐洲國家盃封王的英格蘭和瑞士隊明晨8強賽交鋒，焦點是迪格蘭賴斯與格列沙加的兩代阿仙奴新舊中場對決。內收肌傷癒復操的沙加賽前暗示，因曾在英超比賽多年，熟悉英軍踢法；瑞士教練耶堅則稱，既然今屆碰德國和意大利都能有不俗成績，故相信能歷史性闖入4強。

英格蘭vs.瑞士  now618/688台  周日凌晨00：00直播

瑞士今屆表現不錯，在Ａ組首兩戰先挫匈牙利隊後打和蘇格蘭隊，末輪作客德國隊至補時才被逼和及以次名出線，亦因此避過「死亡上線」，於16強淘汰狀態大跌的衛冕之師意大利隊，將於明晨挑戰今屆無驚喜的上屆亞軍英格蘭隊。瑞士能追平上屆歐國盃躋身8強的最佳紀錄須歸功沙加，這名31歲中場去夏離開效力7季的阿仙奴，以自由身加盟利華古遜，助球隊首次揚威德甲，並連同德國盃成「雙料冠軍」。

英國《獨立報》記者Karl Matchett昨報道，沙加過去1年能脫胎換骨的主因乃利華古遜教練沙比阿朗素所賜，理由是球員時代也司職中場的後者，不斷向沙加灌輸這方面的足球智慧，並因今屆瑞士中場費奧拿及施雲韋迪馬俱擅防守，令沙加可推前策動攻勢，踢足4仗的他除平均傳球到位率近90%，也貢獻兩次關鍵傳送和平均0.5次致命傳球，並因此出現平均被侵犯0.8次的數據。

Karl Matchett又指出，去夏過檔阿仙奴取代沙加的25歲英軍中場賴斯，今屆因英軍前線多攻擊手，所以主力與明奈做好防中工作，而這可從場均3次攔截和1.8次解圍可見一斑。賴斯今屆表現並不起眼，總體數據亦遜於沙加，並被昨天的《倫敦旗幟晚報》的「沙加將向賴斯展示如何成為球隊的主宰人物」標題揶揄。另外，英軍中場祖迪比寧咸上仗淘汰斯洛伐克隊建功後做出不雅動作，被歐洲足協判罰款3萬歐元（約25萬港元）外，亦需停賽1場但緩刑1年，所以明晨可以上陣。

沙加說：「英格蘭國腳來源主要來自英超，我亦曾在該聯賽與他們交手多年。瑞士現在能面對任何對手，我們充滿信心。」教練耶堅亦說：「既然瑞士接連碰德國和意大利都交出成績，那為何不能打敗英格蘭？」他又指英軍主帥修夫基有不少大名鼎鼎的球星下球隊表現欠佳，「我認為他只需聚焦足球，不用理會任何傳媒報道」。

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