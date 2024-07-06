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歐國盃︱C朗參加11次國際大賽首食白果　41歲老將比比落淚：足球就是如此殘酷 (17:12)

隨着葡萄牙隊今晨（6日）在歐洲國家盃8強互射12碼不敵法國隊止步，39歲球王基斯坦奴朗拿度亦結束今屆征途，參加11次大賽決賽周中首次未能取得入球下告終。另一老將的41歲中堅比比賽後與C朗相擁時亦落淚，並稱足球有時就是如此殘酷。

C朗雖刷新紀錄第6次出戰歐國盃決賽周，但以「食白果」完成賽事，今屆5場悉數正選，多達23次攻門都未能入球，只得1次助攻。他完場後與法國隊主帥迪甘斯擁抱及送上祝賀後，獨自步離球場，成為C朗在歐國盃留下的最後一個鏡頭。C朗在早前16強後稱今屆將是最後一次出席歐國盃，縱觀在6屆他共上陣30場，入14球及交出8次助攻，兩項數據均冠絕群雄，以及在2016年一屆奪冠。

C朗今仗賽後未如16強時落淚，反觀歐國盃最年長上陣紀錄的41歲老將比比，則落敗後與C朗相擁時不禁流下男兒淚，這名硬漢賽後說：「我們（與C朗）真的感受很深，以這種形式落敗真的很痛苦，對於我們所做到的一切，不應該得到這個結果。數日前我們曾這樣獲勝，但足球有時就是如此殘酷」。被問到是否他在葡萄牙隊最後一仗，他稱會在稍後時間好好思考未來，並稱球隊正走向正確道路，「我們正為葡萄牙隊的未來播下希望的種子」。主帥馬天尼斯為麾下今屆表現自豪，又為射失12碼的祖奧菲歷斯護航，「球隊展示了葡萄牙的價值觀。落敗並非準備不足，純粹運氣不在我方。只有敢於主射12碼的球員才可能犯錯，這是足球一部分。我們會汲取今屆經驗向前看，陣中的年輕球員都有美好未來」。

另邊廂，法國隊第6次晉身歐國盃4強，但今屆5場3個入球，分別是2個烏龍球及1球12碼，89次攻門及21次中龍都未能轉化成入球。隊長基利安麥巴比於加時下半場被換出，他賽後承認因有疲態而未能繼續比賽，「非常高興晉身4強，我們沒有考慮太多球隊未能取得入球的事實，現在球隊會努力為對西班牙的比賽做好準備」。

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