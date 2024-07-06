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歐國盃8強｜葡萄牙連續兩仗鬥足120分鐘　互射12碼負法國　C朗零入球結束今屆 (05:56)

基斯坦奴朗拿度（C朗） 與基利安麥巴比的兩代皇家馬德里球王對決，葡萄牙隊今晨（6日）在歐洲國家盃8強焦點之戰，法定時間兼加時與法國隊互無紀錄，繼16強連續兩場踢足120分鐘要互射12碼分勝負，但在祖奧菲歷斯宴客及法軍5輪全中下，終負3：5，39歲的C朗未能入球下結束今屆賽事。法國則晉身於下周三4強大戰西班牙隊。

雙方隊長先禮後兵，麥巴比賽前與視為偶像的C朗握手擁抱，後者亦將在歐國盃決賽周上陣次數紀錄增至第30場。葡萄牙沿用16強與斯洛文尼亞隊激戰120分鐘的正選11人；法國正選有兩個變動，中場拉比奧特累積黄牌停賽，由卡馬雲加填補位置，上仗對比利時隊令中堅維頓漢擺烏龍奠勝的前鋒高路梅安尼「擔正」。

葡萄牙上半場佔較多控球但未有攻門中龍，反觀法國左閘迪奧靴南迪斯19分鐘遠射，被門將迪奧高哥斯達撲走。及後戰况膠着，40分鐘，葡萄牙於禁區頂博得罰球，意外地由中場般奴費南迪斯主射但高出，半場互無紀錄，雙方合共僅5次攻門及1次中龍，亦是法國今屆連續第4場上半場踢成0：0。

麥巴比換邊後3分鐘首次中龍，但熨射被哥斯達接實；這名25歲球星55分鐘被貝拿度施華頭槌攻門「省」中其面罩，一度痛苦倒地。下半場攻勢開始「入肉」，葡軍60分鐘出現首個黄金機會，般奴殺入禁區射遠柱，被門將邁治蘭單手托出。2分鐘後，中場域天拿接應傳中快腳撞射再被邁治蘭擋出，C朗門前欲後腳補射又被這名AC米蘭門將封阻；法國之後反攻，高路梅安尼65分鐘突入禁區抽射，被葡軍中堅魯賓戴亞斯及時攔截擋走。1分鐘後翼鋒奧士文尼迪比利入替基沙文，即製造兩次入球良機，先是70分鐘傳予卡馬雲加門前起腳擦柱而過，3分鐘後在右路切射僅擦楣而出。

葡萄牙受壓後於74分鐘亦作調動，換走般奴及簡斯路，換入法蘭斯高干斯卡奧及尼爾遜施美度；防中祖奧包連夏79分鐘犯規領黄，累積黄牌若晉級下仗要停賽；麥巴比補時起腳再被哥斯達接實，法定時間互交白卷。兩隊過去3次在歐國盃淘汰賽交手都要加時，包括2016年一屆決賽。

加時初段C朗即有攻門機會，但門前接應干斯卡奧傳中卻撞射炒高；葡軍翼鋒拉菲爾利亞奧完半場前抽射被中堅烏柏美卡奴擋走。法國在加時下半場換出鼻樑傷勢復發的麥巴比；葡萄牙左閘紐奴文迪斯完場前射門被邁治蘭接實下，葡萄牙繼16強後連續兩仗要互射12碼分勝負。

葡萄牙首兩輪C朗和貝拿度施華主射都破網，但加時下半場落場的祖奧菲歷斯於第3輪中柱宴客，縱紐奴文迪斯在第4輪勁射入網，但16強連救3球的迪奧高哥斯達未能阻止法國5輪全中，包括迪奧靴南迪斯最後一輪得手，終以5：3淘汰葡萄牙，兼報卻2016年一屆決賽落敗之仇。

歐國盃8強︱西班牙加時2：1絕殺德國闖4強　卻奧斯生涯告別戰留憾

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