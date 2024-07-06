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歐國盃8強︱西班牙加時2：1絕殺德國闖4強　卻奧斯生涯告別戰留憾 (02:45)

歐洲國家盃8強今晨（5日）開戰，西班牙隊縱在法定時間完場前被扳平，惟加時憑後備中場米基爾馬連奴頭槌絕殺，末段踢少一人下以2：1 險勝東道主德國隊，延續全勝走勢率先晉身4強，亦成為34歲德國中場卻奧斯17年職業生涯告別戰兼留憾。

這場被譽為決賽級戲碼的賽事，德國隊正選陣容與16強2：0勝丹麥隊時有兩個變動，安利簡恩取代安特列治的防中位置，以及中堅莊拿芬泰希停賽刑滿復出；今屆4戰全勝未嘗一敗的西班牙隊，沿用16強4：1大勝格魯吉亞隊正選11人，甫開賽即搶攻，柏迪1分鐘禁區頂起腳被門將紐亞接實，但這名21歲中場4分鐘被老將卻奧斯絆跌後傷膝，在8分鐘無法堅持要退下火線，由丹尼爾奧莫入替。西班牙14分鐘在禁區頂博得罰球，16歲新星拉明耶馬射地波柱邊出界。

德國20分鐘才有首次攻門，夏維斯接應傳中頭槌攻門，被門將烏尼西蒙接實。今仗兩隊不乏「埋牙」場面，29分鐘已有3面黃牌，西班牙中堅拿洛文特更因累積黄牌，若「鬥牛軍」晉級將要停賽。夏維斯34分鐘力壓這名守將接應長傳起腳，但未能射破西蒙十指關。及後輪到紐亞接連撲出翼鋒尼高拉斯威廉斯近射及奧莫的遠射，半場踢成0：0。

雙方換邊後都作出調動，德國換入科利安華拉斯及染了一頭紫髮的安特列治；西班牙則由拿祖費南迪斯入替拿洛文特，隊長艾華路莫拉達 47分鐘門前轉身抽射高出後，鬥牛軍在51分鐘打破僵局，耶馬右路地波傳中，奧莫撞射地波紐亞欲救無從，領先1：0，是這名德甲RB萊比錫26歲中場繼16強後連續兩仗建功；耶馬亦以3次助攻與荷蘭隊中場沙維西蒙斯並列助攻榜榜首。

落後一球的德國於56分鐘「撳掣」，換入中鋒富克洛入替隊長根度簡；西班牙卻在62分鐘由費倫托利斯入替表現活躍的耶馬。31歲多蒙特中鋒富克洛落場後頻頻製造威脅，在76分鐘門前鏟射中柱彈出。西班牙尾段再收起莫拉達及威廉斯加強防守；德國則換入34歲老將湯馬士梅拿換走泰希，踢少一名後衛「盡地一煲」。夏維斯81分鐘未能把握西蒙傳球犯錯笠射高出。正當以為早前宣布戰畢歐國盃便掛靴的卻奧斯，即將完成職業生涯告別戰之際。德國在89分鐘終扳平，右閘甘美治門前頭槌二傳，華迪斯接應抽射破網，在法定時間扳平1：1，需加時續戰。

德國加時由後衛華迪馬安頓入替夏維斯，踢回4人防線，並在西班牙已換走耶馬、威廉斯及莫拉達「三叉戟」後逐漸失勢下取回更多攻勢。西班牙右閘丹尼爾卡華積在100分鐘犯手球，禍不單行中場主力法比安彭拿及後傷出，由前鋒祖斯盧辛馬田入替。華迪斯於上半場補時撞射柱邊出界，錯失反超前良機。德國中場穆斯亞拿下半場初段射門「省」中禁區內左閘古古列拿手部，但球證安東尼泰萊未有示意。富克洛116分鐘迎頂又被西蒙撲出。

戰至加時119分鐘，受壓的西班牙卻在一次攻勢再度領先，中場米基爾馬連奴接應奧莫傳中頭槌破網，加上富克洛補時頂斜，以及卡華積補時兩黄一紅被逐，惟卻奧斯最後一擊罰球傳中被西蒙接實後，最終西班牙險勝2：1晉身4強，將德國在主場8強止步。這場亦成為卻奧斯17年職業生涯最後一戰，遭絕殺落敗留下遺憾告終。

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