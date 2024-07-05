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女足｜韋婉婷風波後首入選港隊　冀放下矛盾專注足球　女足經理：樂見雙方向前看 (23:12)

香港女子足球代表隊今晚（5日）續於將軍澳足球訓練中心操練，備戰本月11及14日主場兩鬥印尼隊的國際友誼賽。目前外流台灣木蘭聯賽的中場韋婉婷，經歷去年網上批評女足選人風波後，這次相隔近3年重返初選。她強調這次歸隊盼放下矛盾，「專注足球」。

港女足下周四晚6時在香港足球會先閉門「拍跳」印尼隊；兩軍3日後晚上6時在同一地點再戰，則開放觀眾入場。曾外流阿爾巴尼亞及泰國的韋婉婷，今年轉戰台灣木蘭聯賽高雄先鋒，日前完成半季後回港，今晚首隨隊操練。效力日本球會岩手斑馬的門將吳卓蔚、中場蘇鎧霖及獲補選的湛靜雯，以及效力中甲佛山皓博的射手朱寶恩，則在下周一歸隊。

韋婉婷去年中與另一港將傅昭文曾在網上發文，先後控訴香港女足選人「手法令人反感」及欠透明度等，在球隊出戰杭州亞運前引起風波。兩人這次均獲選重返港女足初選名單，韋婉婷透露此前曾與主教練列卡度及足總女足經理黃若玲溝通，現階段希望能專注足球，「不論以前和現在發生過什麼，身處香港還是外國，在球會和港隊，都是做最好的自己，過去的事情都都純屬經歷」。被問到現時跟列卡度和黃若玲的關係，她說：「足球事還足球事，若被其他事情影響，雙方都很難專注。」

至於曾稱韋婉婷曾涉紀律問題的黃若玲，稱港女足重召韋婉婷及傅昭文證明「女足真的很簡單」，「球員有好的表現及狀態，我們就係揀選。韋婉這段時間都很努力，她在台灣的比賽我們也有看，狀態很理想，因此決定重召」。她又指出經歷去年風波後，樂見大家有共識消除過去矛盾，為香港女足向前邁進，「當事人都明白不少是非被外界扭曲引來其他猜測。教練團會留意更多與球員溝通，Rambo（列卡度）講英文，有時跟外界說的話跟球員不同，令球員有其他解讀，會盡量減少這些無謂的誤解」。

此外，香港足總昨宣布續獲和富社會企業支持，未來3年贊助120萬元推動女足發展。

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