半馬拉松｜港珠澳大橋香港段明年1月5日舉行　挑戰及公開組共8000名額　獲升格金標道路賽事 (18:38)

今屆港珠澳大橋香港段半馬拉松設有8000名額，分挑戰組及公開組進行，本地及海外跑手均可報名參加。賽事沿用去年賽道，起、終點皆設於港珠澳大橋香港口岸，跑手在比賽日需到亞洲國際博覽館集合，乘坐專車前往起步區，至港珠澳大橋香港運接路（往珠海方向）折返，而截跑時間將由去年2小時30分鐘，放寬至3小時。

上屆賽事出現不少問題，如接駁車距離起步區甚遠，流動廁所不足導致跑手需要到欄外草叢「就地解決」、補給點不足、以及賽道橋面有空隙等等。賽事籌委會主席楊世模在記者會表示，賽會聽從跑手意見後作出相應改善，如將跑手由接駁巴士站到起點的距離縮短一半至500米，並增加小食和能量飲品等補給品，亦會在起點增設更多流動廁所，「我們的目標是即使人人都要去洗手間，等候時間亦只需5至10分鐘」。

至於長跑教練徐弘泰連續兩屆擔任配速員教練，他建議參加者可多練跑斜路，並且進行長課訓練備戰，以及熟讀補給點位置等資料，制定策略。

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