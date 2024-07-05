學界︱3泳將獲頒學界傑出運動員　梁洛熙畫完滿句號　賴敬和告誡勿做井底之蛙 (20:00)

頒獎禮上分別頒發港九及新界地域最佳男、女子運動員、十優運動員及22個單項運動傑出運動員。當中今屆港九及新界地域最佳男、女子運動員共4席中，有3人來自游泳及拯溺項目。即將中六畢業的新界地域最佳男運動員梁洛熙，今屆在元朗區學界游泳賽男甲兩破大會紀錄奪金，在全港賽形式的拯溺學界賽亦兩破大會紀錄封王。他兩年前才開始練習拯溺，現已成為港隊代表並曾戰世界賽，他稱得獎為中學運動生涯畫上完滿句號，冀日後繼續游泳、拯溺雙線發展，「兩方面仍有進步空間，希望之後能擁有一項拯溺港績；現時在游泳有點低潮期，但之後希望能突破個人最佳時間，甚至代表港隊出戰」。

而港九地兩名得獎泳將，中三的李芯瑤去年在學界第一組（D1）泳賽女乙個人獨得兩金，並在首屆全國學生（青年）運動會中學組50米自由泳奪金兼創大會紀錄，另在拯溺學界賽同獲兩冠。她坦承得獎對感覺驚喜，「始終協恩有其他同樣優秀的同學，非常感謝學校提名，此獎是對自己過去一個學年表現的肯定」。下年將成為男拔泳隊隊長的賴敬和，今學年在D1泳賽男甲奪1金1銀，並於拯溺學界賽獲兩面銀牌，他稱過去一年透過出國比賽，見識到「相比世界廣大，自己在香港的渺小」，告誡自己千萬不要成為「井底之蛙」。

至於當選新界地域最佳女運動員的中六生何紫菁，則以手球為主項。身為隊長的她今學年不僅為學校屯門區高級組延續霸權，更助球隊睽違23年再問鼎全港學界精英賽冠軍。她形容作為一名隊際項目選手得獎是榮幸和意料之外，為6年中學生涯寫下「不錯的結局」。目前是手球港隊代表的她，本學年亦曾在屯門區學界田徑女甲標槍奪金，她除了為日後訂立成為體育教師及出戰亞運為目標，也希望繼續探索不同運動樂趣，「可能繼續玩標槍，也想發展其他不同興趣，例如滑板、跳舞也想試一試」。