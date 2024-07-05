巴黎奧運｜國家隊飛人蘇炳添棄戰　稱身體狀况欠理想　強調尚未言退 (17:19)

34歲的蘇炳添過去曾3次出戰奧運，其中上屆東京奧運更在男子100米準決賽跑出破亞洲紀錄的9.83秒，首名晉級決賽寫下隊史，最終在決賽以9.98秒排第6。他同屆另伙隊友出戰男子4×100米接力原獲「梗頸四」，惟在英國隊有選手涉禁藥被取消成績後，獲遞補得銅牌，同寫隊史最佳。

蘇炳添近年受傷患及身體狀態影響，參賽次數寥寥可數，對上一次亮相是今年4月在美國佛羅里達州舉行的一項田徑賽。100米已沒有世界排名的他，本仍可以接力隊成員身分出戰巴奧，但最終仍因身體狀態不理想決定放棄出戰，「對於自己而言，確實也盡力了。從去年到今年，一直在全力備戰，3月也曾跟隨接力隊前往美國集訓為爭取接力奧運資格努力，但在備戰過程中，發現自己的身體情况仍不太好，訓練效果並不理想，成績不能夠為接力隊創造優勢」。

他在帖文中亦為接力隊送上鼓勵，祝福隊友在巴奧跑入決賽，「雖然我不能到賽場上跟你們一同作戰，我把我的祝福和能量都送給你們。希望你們能戰勝自己，獲取最好的成績來回報國家」。