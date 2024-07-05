歐國盃｜德國撼西班牙爭入4強　卻奧斯：此役非告別戰 (19:22)

西班牙vs.德國 now618／688台 明晨00：00直播

德國隊先後在2018和22年世界盃分組賽止步，3年前舉行的歐國盃亦在16強出局，但今屆在少帥拿高斯文領軍下表現脫胎換骨，4戰3勝1和，而外界認為部分功勞屬於缺席國際賽3年後復出的卻奧斯，這名34歲中場亦坦言，「回歸就是因為覺得有機會奪標」。

卻奧斯早已宣布結束今屆歐國盃後便掛靴，令他一直成為焦點人物，已轉會卡塔爾球會艾加拉法的西班牙隊前鋒祖斯盧辛馬田便說：「我們會結束他的職業賽生涯。」卻奧斯回應該名前皇馬隊友道：「此役不會是我的告別戰。我期待再與大家在賽前記招見面。」他又提及德國今屆是先後經歷對匈牙利隊的艱難、碰瑞士隊曾落後，以及遇丹麥隊不順利等情况，但相信透過這些經驗已提升球員的戰意和自信，「球隊現在至少保持不敗，那是這些年我們不能做到的」。「狂牛」隊中尚有後衛丹尼爾卡華積是皇馬球員，而其前隊友拿祖費南迪斯已轉會沙特聯的卡迪斯亞。

另外，卻奧斯警告隊友須防衛被他視為最危險的西班牙球員拉明耶馬，這名16歲巴塞隆拿翼鋒雖仍未開齋，卻在挫克羅地亞和格魯吉亞隊中各獻助攻。然而，另一備受注目的21歲德軍翼鋒穆斯亞拿，今屆已攻入3球，勢必成為明晨之戰另一勝負關鍵人物。德國自1988年歐國盃挫西班牙後，這36年來6次在國際大賽交手3和3負。

此外，被西班牙淘汰的格魯吉亞隊日前返國，並在首都第比利斯坐開篷巴士慶祝首參賽即闖16強，其間獲以千計的同胞英雄式歡迎。

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