網球︱史拿溫網次圈激戰近4小時力克意籍同胞貝列天尼　認面對好友「贏得幸運」 (19:50)

上月初登男單「世一」的史拿，早前在哈雷公開賽首奪草地賽錦標後，乘勇轉戰溫網力爭在此項大滿貫首度封王。首圈以盤數3：1淘汰德籍球手漢夫曼的他，今晨於次圈面對意籍前輩貝列天尼陷入苦戰，首兩盤均要戰至決勝局贏細分取勝。而他更在第3盤被對方打破兩次發球局而輸2：6。第4盤史拿再於第3局率先被破發，但他及時在下個接發局回敬破發，最終雙方再次戰至決勝局下，史拿贏細分7：4，激戰3小時42分鐘後贏盤數3：1，晉級第3圈後將遇塞爾維亞籍好手基文奴域。

賽後史拿表示：「我們是朋友，也是台維斯盃的戰友，大家有時更會一起對練，因此面對他要取勝相當不容易，我會說這一仗贏得幸運，大家都不想在此階段便碰頭。」

其餘男單賽事，衛冕的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯以直落3盤輕取澳洲籍球手胡傑；5號種子的丹尼麥維迪夫則以3：1反勝法籍球手阿歷山祖梅拿過關。

女單方面，前「世一」的日籍名將大坂直美於次圈意外地以直落兩盤不敵19號種子的美籍好手艾瑪娜華露下馬；主場出擊的英籍新星拉度簡露則直落兩盤輕取比利時籍球手梅頓絲，躋身第3圈。

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