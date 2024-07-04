明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

網球︱史拿溫網次圈激戰近4小時力克意籍同胞貝列天尼　認面對好友「贏得幸運」 (19:50)

溫布頓網球錦標賽今晨（4日）上演次圈賽事，世界一哥史拿與意大利同胞貝列天尼激戰近4小時下以盤數3：1取勝。這名22歲新一代天王賽後笑言「贏得幸運」，又承認在好友兼國家隊隊友面前取勝相當不易。

上月初登男單「世一」的史拿，早前在哈雷公開賽首奪草地賽錦標後，乘勇轉戰溫網力爭在此項大滿貫首度封王。首圈以盤數3：1淘汰德籍球手漢夫曼的他，今晨於次圈面對意籍前輩貝列天尼陷入苦戰，首兩盤均要戰至決勝局贏細分取勝。而他更在第3盤被對方打破兩次發球局而輸2：6。第4盤史拿再於第3局率先被破發，但他及時在下個接發局回敬破發，最終雙方再次戰至決勝局下，史拿贏細分7：4，激戰3小時42分鐘後贏盤數3：1，晉級第3圈後將遇塞爾維亞籍好手基文奴域。

賽後史拿表示：「我們是朋友，也是台維斯盃的戰友，大家有時更會一起對練，因此面對他要取勝相當不容易，我會說這一仗贏得幸運，大家都不想在此階段便碰頭。」

其餘男單賽事，衛冕的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯以直落3盤輕取澳洲籍球手胡傑；5號種子的丹尼麥維迪夫則以3：1反勝法籍球手阿歷山祖梅拿過關。

女單方面，前「世一」的日籍名將大坂直美於次圈意外地以直落兩盤不敵19號種子的美籍好手艾瑪娜華露下馬；主場出擊的英籍新星拉度簡露則直落兩盤輕取比利時籍球手梅頓絲，躋身第3圈。

其他報道：NBA︱39歲勒邦占士頂薪續約湖人兩年 兒子布朗尼獲簽約4年 薪酬遠高於同順位球員惹議

相關字詞﹕體育 編輯推介 網球 溫布頓 溫網 史拿 艾卡拉斯 大坂直美 拉度簡露

上 / 下一篇新聞