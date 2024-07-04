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NBA︱39歲勒邦占士頂薪續約湖人兩年　兒子布朗尼獲簽約4年　薪酬遠高於同順位球員惹議 (17:05)

據美媒ESPN今晨（4日）消息指，年屆39歲的「大帝」勒邦占士已同意與洛杉磯湖人續下一紙兩年總值1.04億美元（約8.1億港元）合約。至於早前在NBA選秀會獲湖人於次輪選入的占士兒子布朗尼占士，同日則落實與「紫金軍團」簽約4年，合約總值790萬美元（約6200萬港元），是類近順位球員同期近10倍薪酬，引起外界熱議。

勒邦占士雖然將在年底踏入40歲之齡，但場上表現仍未走樣，上季於常規賽仍交出場均25.7分、7.3個籃板及8.3次助攻的全能數據。這名籃壇一代傳奇球星今據報已與湖人達成續約協議，將簽下一紙兩年總值1.04億美元的頂薪合約，並附設禁止交易及附加一年（2025／26年球季）的球員選項續約條款。

此外，湖人同日亦宣布與上月在選秀會的兩名新人簽約，其中以次輪第55位選入的布朗尼占士，意外地獲得一紙長達4年的保證合約，平均年薪近200萬美元，較去年同一順位獲印第安那溜馬選中的王艾斯亞的28萬美元年薪高出近10倍，遭不少球迷在湖人官方社交網留言質疑對方靠關係非實力。值得一提的是，布朗尼占士上季隨南加州大學出戰全美大學體育協會（NCAA）一級男籃賽，但季前曾在集訓時心臟驟停獲救的他，全季僅任後備，共上陣25場，場均貢獻4.8分、2.8個籃板及2.1次助攻，投籃及三分命中率分別只有36.6%及26.7%。

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