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英超︱曼聯進一步荷蘭化　傳馬菲斯迪歷特願入魔　雲佬勢回歸加入教練團 (22:27)

曼聯進一步「荷蘭化」，多間英國及德國傳媒報道，拜仁慕尼黑的荷蘭隊中堅馬菲斯迪歷特願意加盟「紅魔」，與阿積士時期恩師坦夏格再度合作，預計轉會費達5000萬歐元（約4.21億港元）

24歲的迪歷特在阿積士成名兼做過隊長，曾效祖雲達斯3季，過去兩季於拜仁但上季起正選不穩，加上新帥高柏尼有意從利華古遜羅致德國隊中堅莊拿芬泰希，令迪歷特最近盛傳有意離隊。這名在今屆歐洲國家盃仍未為荷蘭隊上陣過一分鐘的中堅，今在16強大勝羅馬尼亞隊賽後拒絕回應轉會傳聞，但轉會新聞專家羅曼奴等人報道，迪歷特已同意轉投曼聯，甚至願意減薪及不介意紅魔下季只能出戰歐霸，希望與阿積士時期恩師坦夏格故劍重逢，轉會費或介乎5000萬歐元；有指曼聯欲以4000萬歐元轉會費再加浮動條款羅致。

曼聯將與坦夏格續新約後，將進一步「荷蘭化」，除了迪歷特，盛傳目標還有同未為荷蘭今屆上陣、意甲博洛尼亞23歲中鋒約舒亞舒克斯；荷蘭名宿兼傳奇射手雲尼斯達萊亦盛傳將重返紅魔，聯同荷甲伊高斯主帥夏基成為教練團新成員。曼聯其餘目標，還有巴黎聖日耳門烏拉圭隊23歲防中文路爾烏加迪，以及愛華頓22歲英籍中堅班夫韋迪。

另外，車路士昨落實從英超升班馬李斯特城，簽入新帥馬利斯卡的25歲舊部中場賀爾，簽約5年，據報轉會費約3000萬鎊（約2.98億港元）。

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