巴黎奧運｜17歲港泳隊新星張心悅向何詩蓓取經　初戰奧運盼放下壓力游出最佳 (18:12)

年僅17歲的張心悅去年4月游出200米背泳奧運A標，成為今屆港隊最年輕奧運代表，她笑言距離奧運開幕日子愈來愈近，自己心情也倍感興奮。不過她在獲得資格時游出時間為2分10.35秒，將個人最佳時間大幅推前約4秒，然而今年內未有突破讓她感到壓力，「成績不進反退未能再游出PB（個人最佳成績），都會給自己壓力」，她說這一年主要增強有氧表現和力量，期望縮窄與列強差距。

張心悅直言，曾向在東京奧運摘銀的「女飛魚」何詩蓓取經，對方的建議令她有所反思，「她對我說最沒有壓力就可游到最好，其實我在A標那一槍也完全沒有給自己壓力，只想搏命游到最好，結果就游出最好成績，希望可找回那時狀態」。巴黎奧運女子200米背泳初賽將於8月1日舉行，張心悅享受比賽之餘，亦期望盡力做到最好，「我沒有名次上的目標，但會在比賽拼盡全力」。

另外，張心悅透露自小渴望到巴黎觀光，對於在此上演奧運「地標戰」感高興，同時期望有空餘時間到艾菲爾鐵塔及羅浮宮等景點觀光。韓國人氣男團防彈少年團（BTS）成員Jin（金碩珍）將任奧運火炬手，作為粉絲的張心悅難掩興奮地說，「不知會不會看到他，但能夠跟他參與同一屆奧運已很興奮」。

夏日社區巡迴展首站即日起至7日假奧海城2期展出，設有單車、劍擊和滑浪風帆等運動體驗，還有親子工作坊、精英運動員裝備及大賽獎牌展品區等「打卡位」。市民可到場打印照片併砌出大型馬賽克打氣畫布，為即將遠赴巴黎出戰奧運的港將送上祝福。活動之後於本月17至23日移師灣仔會展舉行。