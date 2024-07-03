資料庫︱歐國盃8強出爐　今屆開賽入球多烏龍球更多　外媒分析或與重視後場組織有關 (15:48)

今屆歐國盃入球快亦烏龍球多。土耳其今晨對奧地利在開賽57秒已由後衛美列迪美羅做「帶刀侍衛」打開紀錄，令歐國盃及世界盃淘汰賽階段歷來最快入球都是來自土耳其球員。2002年日韓世界盃季軍戰，哈根蘇古開賽僅11秒就攻破韓國隊大門，至今仍是世盃最快入球紀錄。

不過，美列迪美羅的入球只是今屆第二快入球，皆因阿爾巴尼亞隊中場尼迪美巴拉美於B組首仗對意大利隊開賽僅23秒，就把握對方後場失誤勁射得手，改寫歐國盃史上最快入球紀錄。而歐國盃歷來最快前6個入球，有4球都來自今屆，還有比利時隊中場泰利文斯於E組次仗對羅馬尼亞隊74秒建功（史上第4快），以及格魯吉亞隊翼鋒基華拉斯基利亞於F組尾輪對葡萄牙隊，同樣把握對手犯錯在開賽91秒快速反擊建功（史上第6快）。

此外，今屆到16強最後一個比賽日，才出現第一位及第二位在單場賽事梅開二度的球員，分別為荷蘭隊翼鋒當耶爾馬倫，以及土耳其後衛美列迪美羅。

今屆歐國盃最大特色還有不少烏龍球，至今9個有7球都來自後衛，在16強階段便有兩個，分別為比利時隊中堅維頓漢對法國隊尾段，以及西班牙隊中堅拿洛文特對格魯吉亞時，分別將對手射門及傳中撞入自家龍門。有意大利傳媒就分析今屆烏龍球頻生的現象，認為比賽節奏加快、現今戰術體系演變重視後場組織及前場逼搶成為主因，導致一眾防守球員以至門將在壓力下增加犯錯機會。8強仍未開始下，隨時超越上屆歐國盃11個烏龍球的紀錄。

至於《The Athletic》亦統計今屆分組賽期間，各隊足總因為場內球迷違規行為，被歐洲足協罰款總額超過120萬歐元（約1008萬港元）。違規行為例如在場內點火或放煙花、由看台上投擲物品入球場、高舉含違規內容旗幟等。而德國足總則作為東道主，因為出現兩次球迷闖入球場情况，以「未能保護比賽區域」而被兩次罰款。罰款最多前3名分別為克羅地亞、阿爾巴尼亞及塞爾維亞足總，分別被罰22.1萬、17.1萬及16.7萬歐元，法國、西班牙及斯洛伐克足總則未有被罰款。

歐洲國家盃8強賽程

7月6日凌晨00：00 西班牙vs.德國

7月6日凌晨03：00 葡萄牙vs.法國

7月7日凌晨00：00 英格蘭vs.瑞士

7月7日凌晨03：00 荷蘭vs.土耳其