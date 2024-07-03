歐國盃16強｜土耳其2：1力克奧地利　迪美羅梅開二度　57秒開紀錄寫淘汰賽最快（附8強賽程） (04:53)

曾擔任RB萊比錫體育總監及主帥的奧地利隊教練蘭歷克，今仗伙該隊兩名中場舊將沙比薩和干拉特賴馬重遊紅牛球場，兩將與另兩名現役萊比錫中場巴姆加特拿及尼古拉斯施華特均列正選。土耳其隊上仗2：1險勝捷克隊有11人領黃，隊長中場查漢奴古及巴達卡斯後衛艾卡耶甸同因累積黃牌停賽，兩人空缺分別由奧簡高古和停賽刑滿的巴達卡治頂上。

土耳其隊開賽不足1分鐘由翼鋒艾達古拿開出角球，為奧地利隊守遠柱的巴姆加特拿門前解圍，皮球先後彈中隊友史提芬普舒及被門將柏德烈彭斯拍出造成混戰，被土軍中堅美列迪美羅門前「執雞」建功，這個在開賽57秒產生的入球，除了成為歐國盃淘汰賽階段歷來最快入球，更是繼阿爾巴尼亞隊中場尼迪美巴拉美今屆23秒閃電建功後，歐國盃有史以來第2快的入球。

土軍領先後明顯縮後穩守，奧軍隨即搶攻求收復失地，巴姆加特拿3分鐘禁區外抽射，僅告柱邊出界；5分鐘更幾乎複製土軍入球模式，翼鋒洛文奴舒密特角球開地波同造成大漏，惟未有隊友趕及門前加一腳轉化成入球。巴姆加特拿補時再接應沙比薩傳中撞射斜出，奧軍半場落後一球。

奧地利隊換邊後變陣反撲，身高1.93米的中鋒基哥列舒治入替洛文奴舒密特，與1.92米高的長人前鋒阿拿奧杜域組成「雙箭頭」；翼鋒阿歷山大柏拉斯則入替左閘菲臘麥韋尼加強側擊。阿拿奧杜域50分鐘接應史提芬普舒妙傳，惟單刀起腳被土耳其隊門將梅特古洛克擋出。奧軍錯失扳平機會後，59分鐘更被土軍故技重施；角球再次由艾達古拿開出，迪美羅力壓眾人跳頂破網，國際賽生涯首次梅開二度。

然而土耳其隊的兩球優勢只維持了7分鐘，被奧軍同樣以角球攻勢，沙比薩長傳予普舒頭槌二傳，伏兵遠柱的基哥列舒治近門撞入追近1：2。惟土軍克服球員筋疲力盡及雨勢加劇等不利因素，最終頂住對手末段狂攻，包括門將古洛克補時勇救巴姆加特拿的頭槌最後一擊，守住2：1勝果，報回今年3月友賽作客慘敗1：6之仇。

土耳其贏波後，今屆歐國盃8強亦全數誕生。其中本周六凌晨將上演「死亡上線」兩仗，分別為全勝之師西班牙隊惡鬥東道主德國，以及葡萄牙隊硬撼法國隊。下線兩仗則在下周日凌晨舉行，英格蘭隊將面對瑞士隊，土耳其則與荷蘭隊爭入4強。

歐洲國家盃8強賽程

7月6日凌晨00：00 西班牙vs.德國

7月6日凌晨03：00 葡萄牙vs.法國

7月7日凌晨00：00 英格蘭vs.瑞士

7月7日凌晨03：00 荷蘭vs.土耳其