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歐國盃16強｜荷蘭3：0挫羅馬尼亞晉8強　加普累積3球並列射手榜首位　馬倫後備入替起孖 (01:59)

荷蘭隊今晨（3日）在歐洲國家盃16強對陣羅馬尼亞隊，憑前鋒加普開賽19分鐘射入今屆個人第3球，升上並列射手榜首位，並於完場前7分鐘助攻予後備入替的當耶爾馬倫梅開二度，終以3：0擊敗對手。「橙軍」繼2008年再闖8強，下周日凌晨面對奧地利對土耳其之勝方。

荷蘭隊今仗有中場沙維西蒙斯及翼衛杜費斯重返正選，上仗2：3不敵奧地利隊擺烏龍的鋒將當耶爾馬倫，則被貝雲積取代擔正。羅馬尼亞隊則有原本司職右閘的莫高斯客串左閘，今屆首度登場頂替停賽的尼古梳班古。

羅馬尼亞隊名將之後中場伊亞尼斯赫傑，開賽僅2分鐘與杜費斯搶頂撞至頭破血流，經包紮止血後繼續上陣。羅軍開賽早段意外地採取高壓逼搶，與對手展開對攻；今屆表現亮眼的中場丹尼斯文，14分鐘從右路推入中間勁射，僅僅越門高出。然而同樣積極搶攻的橙軍，19分鐘由加普接應沙維西蒙斯傳送後，在左路發難抽射近柱得手領先，該名利物浦前鋒射入今屆第3球，與德國隊中場穆斯亞拿、格魯吉亞隊射手米卡達捷及斯洛伐克隊翼鋒艾雲舒蘭斯並列射手榜首位。

荷蘭隊27分鐘有拉開比數的機會，中堅迪維積接應迪比角球，頭槌攻門中網側。杜費斯32分鐘再於一次爭搶中疑撞傷莫高斯肋骨，使今仗臨危受命的後者退下火線，羅軍需由中堅拉高維坦串演左閘。橙軍完半場前再有西蒙斯近門人群中起腳斜出，半場領先1：0。

橙軍換邊後由當耶爾馬倫入替貝雲積，並透過側擊持續威脅羅軍防線。杜費斯54分鐘右路傳中，迪比在小禁區起腳被敵衛安德利拉迪奧擋走。迪比4分鐘後再開出角球，隊長中堅華基爾雲迪積克跳頂中柱彈出。加普63分鐘曾於禁區混戰中快腳射入，但球證經視像裁判（VAR）覆核後指其越位改判無效，暫無緣在射手榜獨佔鰲頭。荷蘭隊及後分別有迪比68分鐘割草式罰球，以及後備入替中場祖爾華亞文73分鐘燙射，均告柱邊斜出，終在83分鐘由加普底線傳中予馬倫撞射取得「保險球」，而他再於補時4分鐘近門再下一城「起孖」，鎖定3：0勝局，睽違16年再闖8強。

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