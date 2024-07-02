歐國盃｜奧地利佔「第二主場」碰土耳其　蘭歷克偕沙比薩賴馬舊地重遊 (20:50)

奧地利vs.土耳其 now618台 明晨03：00直播

蘭歷克雖在2022年6月才接過奧地利隊兵符，但這名德國籍教頭其實早在2012年已跟該國結緣，當時兼任奧地利巨企紅牛旗下的薩爾斯堡和RB萊比錫的體育總監，另曾在2015／16和2018／19年球季兩度執教萊比錫，以及在2019至20年出任紅牛體育總監。這次奧軍就有10名球員曾在紅牛體系成長，過去曾效力薩爾斯堡和萊比錫的拜仁慕尼黑中場賴馬，也認同蘭歷克的背景有助球隊快速磨合，「我們所有人都知道教練要求什麼。很多人都接受過相近的足球教育，來自其他體系的隊友也能迅速適應，在場內場外都有正面作用」。

奧地利隊此仗有翼鋒柏德列溫馬累積兩面黃牌停賽。F組次名的土耳其隊上仗2：1擊敗捷克隊踢出火藥味，陣中合共11名球員領黃下，中場主力查漢奴古及後衛艾卡耶甸同因累積黃牌需「坐波監」；另一守將巴達卡治則停賽刑滿復出。

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