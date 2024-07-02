歐國盃｜奧地利佔「第二主場」碰土耳其　蘭歷克偕沙比薩賴馬舊地重遊 (20:50)

奧地利隊在歐洲國家盃D組爆冷力壓法國及荷蘭隊首名出線後，明晨16強將在萊比錫市的紅牛球場對陣土耳其隊。奧軍主帥蘭歷克上仗領軍3：2力克荷蘭隊重振聲威，曾兩度執教RB萊比錫的他此戰將率領兩名前萊比錫中場沙比薩和干拉特賴馬重遊舊地，連同兩名現役萊比錫球員巴姆加特拿及尼古拉斯施華特，猶如佔有「第二主場」之利。
奧地利vs.土耳其 now618台 明晨03：00直播
蘭歷克雖在2022年6月才接過奧地利隊兵符，但這名德國籍教頭其實早在2012年已跟該國結緣，當時兼任奧地利巨企紅牛旗下的薩爾斯堡和RB萊比錫的體育總監，另曾在2015／16和2018／19年球季兩度執教萊比錫，以及在2019至20年出任紅牛體育總監。這次奧軍就有10名球員曾在紅牛體系成長，過去曾效力薩爾斯堡和萊比錫的拜仁慕尼黑中場賴馬，也認同蘭歷克的背景有助球隊快速磨合，「我們所有人都知道教練要求什麼。很多人都接受過相近的足球教育，來自其他體系的隊友也能迅速適應，在場內場外都有正面作用」。
奧地利隊此仗有翼鋒柏德列溫馬累積兩面黃牌停賽。F組次名的土耳其隊上仗2：1擊敗捷克隊踢出火藥味，陣中合共11名球員領黃下，中場主力查漢奴古及後衛艾卡耶甸同因累積黃牌需「坐波監」；另一守將巴達卡治則停賽刑滿復出。
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