歐國盃｜荷蘭鬥羅馬尼亞爭闖8強　雲迪積克望知恥近乎勇 (18:58)

羅馬尼亞vs.荷蘭 now618/688台 明晨00：00直播

荷蘭在分組賽3戰得4分，當中雖有將士用命逼和法國隊的佳作，惟尾仗對奧地利隊2：3落敗後跌落D組季席，不穩防線成為引爆「內憂」導火線。荷蘭名宿雲達華治近日狠批隊長華基爾雲迪積克要為不敵奧地利負責，並斥對方「一副無心戀戰的樣子」。

面對場內場外的責難，雲迪積克賽前承認「完全理解外界對球隊的批評，也許我們有點高估自己的實力」。這名橙軍隊長亦透露眾將在不敵奧地利後已就比賽態度作「嚴肅討論」，希望可知恥近乎勇。同時，西甲球會馬德里體育會則證實，已與荷蘭鋒將迪比提早解約。

至於荷蘭此戰對手、E組首名的羅馬尼亞，則力圖延續今屆歐國盃黑馬本色。該支東歐球隊苦等24年後再次躋身國際大賽16強舞台，主教練艾奧丹斯古賽前矢言即使面對強敵，球隊上下都無所畏懼，希望打破過去14次與荷蘭交手只得1勝3和10負劣續，「我們很清楚荷蘭實力，知道他們是出線熱門。不過，正因我們有野心、夠團結、肯犧牲，方能來到這裡。能夠掌握自己命運的勇士，都不會輕言退縮，最後才能贏得一切，我們也希望如此」。

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