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歐國盃︱法國被批攻力弱　基沙文：出色防守才能走更遠　迪布尼發火回應比利時黃金一代無冠 (17:39)

法國隊在今晨（2日）歐洲國家盃16強，再藉烏龍球以1：0小勝比利時隊晉身8強，對於球隊今屆3球入球是兩個烏龍球及1球12碼，前鋒基沙文表示，只有出色防守才能走得更遠。

法國隊主教練迪甘斯自2012年上任以來，領軍世界盃及歐國盃6屆決賽周，只在上屆歐國盃未能晉身8強，在16強互射12碼被瑞士隊淘汰。此外，中場尼高路簡迪亦刷新出戰歐國盃連續12場不敗紀錄。對於球隊攻力問題，迪甘斯說：「烏龍球也要有人射門才能造成，今屆歐國盃比賽強度很高，最好的國家隊都有參與，沒有一場容易的比賽。我們有能力入更多球，我承認這是很棘手問題，不希望這會成為球員之後的心理障礙」。迪甘斯又補充，球星基利安麥巴比承認仍在適應戴上面罩比賽，「這影響了他在比賽時的視野，他會盡快適應」。前鋒基沙文表明，只有出色防守才能讓球隊走得更遠，「一場小勝？我們不會為此煩惱，因為已經打入8強。沒有出色的防守，球隊是不能走得遠的」。

另邊廂，比利時隊繼2022年世界盃分組賽出局後，今屆歐國盃再16強止步，未能延續前兩屆歐國盃都打入8強的成績。33歲隊長奇雲迪布尼賽後表示，待放一個假期休息後，會好好考慮自己在國家隊的未來。被問到是否失敗一屆，他說：「未能贏得冠軍只得亞軍都是失敗，所以過去6次大賽球隊都是失敗的，因為只有一隊能夠贏」。有意大利籍記者再問到比利時「黃金一代」有眾多出色球員為何未能贏得冠軍時，迪布尼即發火地回應：「這段時期的法國、英格蘭、西班牙和德國就不是黃金一代嗎？」他之後隨即離開混合採訪區，還唸唸有詞說「愚蠢」。

歐國盃16強｜全場20次攻門無功而回　法國再藉烏龍球險勝比利時晉8強

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