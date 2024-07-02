歐國盃︱C朗加時宴客落淚再率先互射12碼完成救贖：永不說放棄　確認是最後一屆歐國盃 (16:33)

C朗今屆4場共有20次攻門、9次中龍，兩項數據均屬各隊球員之冠，但仍未取得首個入球；今次亦是他繼2016年歐國盃和2018年世界盃後，職業生涯第3次在大賽決賽周射失12碼。賽後被問到加時射失12碼後留淚時，他說：「過去一年我未曾射失過12碼，但今次在球隊最需要時候射失。即使最堅強的人也會有脆弱時候，我很失望難過，但結果才最重要，我們晉級實至名歸」。他又稱正因射失，互射12碼更加需要挺身而出，「我在國家隊踢了20年，一直披上這件球衣盡最大努力比賽。我必須承擔責任從不害怕挑戰，有時會做對、有時會做錯，但永遠不會聽到我說放棄」。不過年屆39歲的C朗確認，今屆將是他最後一次參加歐國盃，「毫無疑問這是我最後一屆了，我不僅會為此激動，還有足球帶給我一切、看到球迷的熱情而感動。我在這段旅程最重要是我仍然對足球有熱情」。對於周六8強將大戰法國隊，C朗稱法國與德國和西班牙同被視為奪冠熱門，「今場勝利也為球隊注入能量，我們將會戰鬥到底」。

至於互射12碼連撲3球的功臣門將迪奧高哥斯達表示，C朗是球隊領袖，「每個球員都會犯錯，最重要是如何糾正，能夠和C朗一同比賽是我的榮幸」；葡萄牙隊主帥馬天尼斯亦稱讚C朗，「C朗在互射12碼發揮關鍵作用，是團隊的勝利。他作為隊長，展示即使遇上困難或事情不順時亦不能放棄」。

另邊廂，首次晉身16強的斯洛文尼亞隊未能再進一步，該國的NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫，賽後在社交網送上鼓勵：「抬起頭來，你們是最出色的」。

歐國盃16強｜葡萄牙互射12碼挫斯洛文尼亞晉8強 C朗加時宴客續食白果 迪奧高哥斯達三撲極刑稱雄