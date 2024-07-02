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歐國盃16強｜葡萄牙互射12碼挫斯洛文尼亞晉8強　C朗加時宴客續食白果　迪奧高哥斯達三撲極刑稱雄 (05:54)

葡萄牙隊今晨（2日）在歐洲國家盃16強面對斯洛文尼亞隊，39歲星將基斯坦奴朗拿度（C朗）續苦求今屆開齋，但全場7次起腳難逃「食白果」命運，包括加時主射12碼宴客。兩隊激戰120分鐘互無紀錄下，葡軍終在C朗克服陰霾射入首輪極刑，加上門將迪奧高哥斯達連撲3球，互射12碼以3：0淘汰對手，周六凌晨8強將與法國隊合演2016年決賽翻版。

葡軍分組賽最後一仗收起多名主力下，爆冷以0：2不敵格魯吉亞隊。主帥馬天尼斯今仗作出8個調動，守將魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路，以及中場貝拿度施華均復任正選，翼鋒拉菲爾利亞奧則停賽刑滿復出。首次晉級16強的斯洛文尼亞隊正選僅一個變動，由後衛巴爾高域取代今仗停賽的艾歷真沙。

葡軍賽前場均控球率高達64.3%，屬今屆24隊之冠；相反斯軍場均僅得36.7%控球率。葡軍甫開賽亦如數據推算壟斷戰局，並不斷透過兩側傳中嘗試轟炸對手防線；貝拿度施華13分鐘右路傳中，C朗門前漏頂下，後上的般奴費南迪斯來遲一步。積極尋求今屆首球的C朗，今仗遭斯軍守衛嚴密看管；他34分鐘在禁區頂獲得絕佳罰球機會，主射前喃喃自語猶如祈求庇佑，最終勁射直接高出。

大部分時間捱打的斯洛文尼亞隊，終在43分鐘由班捷文施斯高取得首次埋門，離門30碼施遠程炮角度欠奉，被敵軍門將迪奧高哥斯達一抱入懷。葡軍補時最後一擊再有中場祖奧包連夏禁區頂割草式射門擦柱出界，半場雙方互無紀錄。

葡萄牙隊下半場55分鐘再於離門20碼博得罰球，再次操刀的C朗依然以重炮方式處理，這次正中龍門下，被斯軍門將奧比歷雙槌打出。斯洛文尼亞隊換邊後取得更多反擊機會，21歲前鋒施斯高半場利用速度爆過比他年長20歲的葡軍中堅比比，但半單刀埋門一腳僅告斜出。C朗71分鐘離門30碼再為葡軍主射罰球，再次越門高出；這名5屆金球獎得主用盡渾身解數，於89分鐘再獲得黃金機會，接應後備入替的翼鋒迪亞高祖達傳送，禁區內以左腳埋門再被奧比歷擋下。兩隊最終法定90分鐘未分高下，進入加時。

加時戰至104分鐘出現戲劇性一幕，迪亞高祖達盤扭推入禁區被斯軍中堅杜古錫絆跌，球證直指12碼；C朗肩負重任走向碼點，燙射右下角卻被奧比歷「捉路」成功撲走。錯失為球隊領先兼開齋良機的他，事後失望自責，需由隊友送上安慰。斯洛文尼亞隊教練基克及後因投訴過激被逐，加上施斯高單刀失機。兩軍加時30分鐘續互交白卷，使今屆歐國盃淘汰賽首次以互射12碼分勝負。

斯軍極刑戰首三輪由後備入替的36歲老將伊利錫、巴爾高域及華碧操刀，悉數被迪奧高哥斯達撲出。相反，葡軍由C朗首輪操刀命中，之後主射的般奴費南迪斯和貝拿度施華皆成功射入，終直落3：0擊退對手，有驚無險晉級8強。

值得一提的是，比比此戰以41歲126日之齡登場，除了繼續刷新歐國盃歷來最年長上陣紀錄，更超越英格蘭傳奇門將施路頓，成為史上最年長在國際大賽（世界盃及歐國盃）淘汰賽上陣的歐洲球員。

相關字詞﹕體育 葡萄牙 斯洛文尼亞 C朗 編輯推介

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