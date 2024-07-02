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歐國盃16強｜全場20次攻門無功而回　法國再藉烏龍球險勝比利時晉8強 (02:03)

近期進攻火力低迷的法國和比利時隊，今晨（2日）在歐洲國家盃16強碰頭。法軍全場錄得20次攻門皆未能轉化成入球，卻在完場前5分鐘憑比軍中堅維頓漢的烏龍球，以1：0小勝對手。法國隊今屆攻入3球中，分別有兩球烏龍球及一球12碼；而他們8強的對手將是今晨3時葡萄牙對斯洛文尼亞隊的勝方。

D組次名的法國隊分組賽雖保持1勝2和不敗，但攻力疲弱備受批評；主帥迪甘斯今仗轉用4-3-1-2陣式出擊，兩名上仗退居後備的攻兵基沙文及馬古斯杜林回歸正選，與星將基利安麥巴比聯手攻堅。E組次名的比利時隊亦調整進攻人腳求變，進攻中場奧賓達今屆首次擔正，阿仙奴翼鋒李安度杜沙特則被貶板凳席。

兩軍開賽首10分鐘在後場控傳為主，踢法較為保守。「高盧雄雞」之後漸漸取得主導權，麥巴比14分鐘禁區左路起腳高出。「歐洲紅魔」24分鐘透過罰球錄得首次攻門，隊長中場奇雲迪布尼24分鐘20多碼直射，皮球越過人牆後急墜彈地，法軍門將邁治蘭勉強用腳擋出。持續向敵軍施壓的法國隊，34分鐘有馬古斯杜林接應祖利斯古迪傳中迎頂，以及曹亞文尼45分鐘禁區頂勁射，均偏離目標告終，結果上半場錄得8次射門無功而回，與比軍互交白卷。

換邊後依然由法軍佔優，曹亞文尼47分鐘中路起腳，皮球經敵軍中堅菲斯加一腳後改變方向，無礙把關的卡斯迪爾斯撲出底線。相對法國隊連番起腳未能中龍，只能透過零星反擊製造機會的比軍，埋門更具威脅；60分鐘法軍中堅威廉沙列巴一次引球出擊的犯錯，惟翼鋒恩歷克卡拉斯高接應迪布尼妙傳後，禁區內起腳過慢被回防的法軍左閘迪奧靴南迪斯奮勇剷走。今仗苦無起腳機會的比軍射手盧卡古，戰至71分鐘終在左路獲得埋門機會，被邁治蘭雙手撲走。迪布尼83分鐘邊走邊射，同樣未能射破邁治蘭的十指關。

正當比利時隊稍見起色之時，法國隊85分鐘卻獲幸運之神眷顧打破缺口，後備入替的前鋒高路梅安尼禁區內轉射抽射，皮球「省」中比軍37歲中堅維頓漢彈入網內，這亦是今屆歐國盃第9個烏龍球。法軍終以1球險勝對手，今屆繼分組賽首戰1：0小勝奧地利隊後，第2次憑藉對手擺烏龍獲勝。然而中場拉比奧特因上半場領黃，累積兩面黃牌後將肯定錯過8強賽事。

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