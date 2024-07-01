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歐國盃︱葡萄牙明晨鬥斯洛文尼亞爭入8強　C朗啞火爭今屆首球獲老將比比撐腰 (21:26)

39歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）在歐洲國家盃分組賽3仗顆粒無收，明晨（2日）續領銜葡萄牙隊在16強迎擊斯洛文尼亞隊。老將隊友比比賽前為C朗送上鼓勵，有信心對方能在淘汰賽階段大放異彩。

葡萄牙vs.斯洛文尼亞　now618台周二凌晨03：00直播

上屆以5球勇奪歐國盃金靴的C朗，今屆在分組賽錄得各隊之最的12次攻門，但無一能轉化成入球。他與正為阿根廷隊出戰美洲國家盃的宿敵美斯，皆在分組賽3仗「食白果」，也許再次提醒兩名「球王」近20年的爭霸已步入尾聲。然而41歲葡萄牙隊後衛比比續為C朗撐腰，堅信對方依然能成為球隊的入球保證，「C朗為入球而生，這是事實。他年屆39歲了，依然是球隊上陣時間最多的球員。他在淘汰賽階段定會有出色表現，相信他會為我們帶來很多歡樂」。

葡萄牙在F組首名出線，分組賽最後一仗輪換下以0：2不敵格魯吉亞隊，該仗C朗於66分鐘被收起，事後面露不悅惹起熱議。他的曼聯前隊友布朗在一個清談節目中談及此事，猶如讀心一樣指出對方舉動並非不滿主帥馬天尼斯決定，「他只是渴望入球卻被換走了，因此為自己未能以入球或助攻貢獻球隊自責。他的態度是正確的，只是人們覺得他在怨天尤人。當然，若他當年在曼聯這樣做，早已沒命了」。

葡萄牙今仗有翼鋒拉菲爾利亞奧停賽刑滿復出，進攻火力有望再升。教練馬天尼斯賽前強烈叮囑麾下汲取上仗輸波教訓，並希望一眾後備球員挺身而出，協助球隊爭勝。至於首次出線淘汰賽階段的C組第3名斯洛文尼亞隊，在今年3月友賽曾主場2：0擊敗葡軍，續由隊長兼馬德里體育會門神奧比歷把守大門，惟陣中左閘艾歷真沙因累積兩面黃牌，今仗須停賽。

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