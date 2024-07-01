歐國盃︱法國比利時射手減產　沙列巴誓阻盧卡古開齋 (20:30)

法國vs.比利時 now618/688台 明晨00：00直播

法國與比利時今屆在歐國盃D和E組3戰不約而同只斬獲兩球，其中前者的「士哥」來自奧地利隊的烏龍波及基利安麥巴比對波蘭隊射入12碼；「歐洲紅魔」則藉中場泰利文斯及和奇雲迪布尼在以2：0勝羅馬尼亞隊取得，是以兩軍16強交鋒焦點已在兩攻擊手麥巴比及盧卡古上。

法軍中堅威廉沙列巴說：「我軍入球確不足，這意味球員比賽時須更專注。我絕對不會懷疑隊友前鋒在淘汰賽階段的射術，而且球隊也可憑死球戰術破門。」這名23歲阿仙奴球星又回應需惡鬥今屆仍未開齋和三度「食詐糊」的鋒將盧卡古道：「不會有太多後衛願碰上他。你必須聚精會神，勿到處亂跑，勿因他很強壯而只顧着緊纏他。我曾與一些類似他的前鋒交手。我們將盡力阻止他取得入球。」

此外，比利時翼鋒約翰巴卡約高則認為球隊入球機會實在是不少的，卻因欠運而未能將皮球送入網，「我們不用改變太多，埋門更敏銳就是了」。然而，比利時近兩次遇法國先在2018年世界盃4強，後於2021年歐洲國家聯賽4強落敗。另外，比利時足總就在社交網站發布與喜劇演員Pablo Andres合製16強戰宣傳片，其中關於中場阿馬度奧拿拿提及「欲踢斷麥巴比的腳脛」而惹來球迷不滿終公開道歉，並已將之下架。

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