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歐國盃︱西班牙單場36次攻門刷新紀錄　終結格魯吉亞神奇之旅　主帥稱理應贏更大比數 (17:36)

西班牙隊今晨（1日）在歐洲國家盃16強4：1反勝格魯吉亞隊，今仗攻門多達36次，刷新歐國盃有統計以來單場攻門次數最多紀錄。主帥迪拉富安迪賽後豪言球隊表現理應大勝8：1甚至9：1，稱會保持這股氣勢應戰周六8強惡鬥主辦國德國隊。

西班牙隊今仗控球率高達72%，多達36次攻門及13次中龍，攻門次數創歐國盃自1980年有統計以來單場攻門次數最多紀錄。「鬥牛軍」仍是今屆唯一4戰全勝之師，今仗被打破不失球也是來自後衛拿洛文特的烏龍球。主帥迪拉富安迪賽後豪言是役比數理應更大，「球隊今場表現理應贏8：1或9：1，更重要是球員落後時懂得保持冷靜。球隊在今屆表現已贏得各界認可，下仗對德國隊像世界盃決賽，我們要保持這股氣勢應戰」。取得今屆首個入球兼貢獻助攻的21歲翼鋒尼高拉斯威廉斯表示，球隊逐步證明已是強隊，「若果繼續發揮這種水準，面對德國我們都有信心能夠贏」。

另邊廂，格魯吉亞隊結束首次參加歐國盃決賽周的神奇之旅。頭號球星基華拉斯基利亞表示，球隊已實現在分組賽出線的夢想，並感謝眾多格魯吉亞球迷入場支持，承諾球隊會繼續進步。主帥沙洛為球員表現感自豪，「我們在今屆歐國盃有夢幻般的團隊表現，如果今場我們領先上半場，下半場可能就會有更多能量應對，但西班牙值得獲勝。我們會努力再次晉身決賽周，希望讓格魯吉亞球迷再於大賽高唱國歌」。後衛高祖萊舒維利期望球隊今屆表現，可推動新一代格魯吉亞球員成長。

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