歐國盃︱助英格蘭補時扳平再反勝　比寧咸：用入球回應外界批評　修夫基：我們還未準備回家 (16:44)

比寧咸在歐國盃C組首仗對塞爾維亞隊入球後，之後兩場分組賽被批表現沉寂，今仗即在最後關頭做救世主射入金球扳平，令「三獅軍團」得以續戰加時再反勝。這名前日21歲生日的球星賽後稱，以這個入球回應外界的批評，「我們離出局只差30秒，感覺就像辜負了英格蘭，但只要入球得到釋放，一切就會變得美好，球隊現在能夠繼續參賽。過去一周要讓負能量遠離訓練場很困難，今場我們展現英格蘭此前缺少的個性。英格蘭總會受到眾多批評，所以很高興今場能夠幫助球隊，回應外界聲音讓我感覺很好」。

英格蘭主帥修夫基在賽後記者會稱，一直相信球隊能夠入球，「我還未準備好回家，球員們也有同樣的感覺。我們現在十分團結，在今屆比賽過程中逐步解決很多問題，給年輕球員機會，某程度上找到改善方法」。奠勝的隊長哈利卡尼及菲爾科頓賽後均在個人社交網稱「永不放棄」。

名宿加利尼維爾稱，在大賽盃賽取勝才是最重要，但認為若在餘下比賽仍是這個表現，英格蘭能走到最後奪冠是「不現實」；另一名宿里奧費迪南則認為，三獅在如此情况也能出線，恍惚命中注定最終會成為冠軍。

斯洛伐克隊後衞大衛漢斯高形容比寧咸的扳平入球如同「一把匕首刺入心臟」般痛苦；隊長史堅尼亞也直言難以找到合適言詞來形容這個結果，「我們晉級曾如此接近，在比賽最後一分鐘失波真的很痛苦，本來準備改寫斯洛伐克足球歷史，不幸的是事情最終走向另一方向，不過從今天開始我們會變得更強」。兼任斯洛伐克隊主帥的意甲拿玻里教頭卡桑拿直言，球隊理應晉級，「斯洛伐克人會為球員今場表現感到自豪，令英格蘭隊幾乎沒有辦法」。

歐國盃16強｜英格蘭加時反挫斯洛伐克闖8強 比寧咸補時倒掛扳平救世卡尼奠勝