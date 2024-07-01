歐國盃︱助英格蘭補時扳平再反勝　比寧咸：用入球回應外界批評　修夫基：我們還未準備回家 (16:44)

英格蘭隊在今晨（1日）歐洲國家盃16強加時2：1反勝斯洛伐克隊晉身8強，當中在法定時間補時倒掛扳平的中場祖迪比寧咸在賽後回應外界批評，「不管別人怎樣說，我知道自己在關鍵時刻能夠做到甚麼，今季我為皇家馬德里做到，以前在英格蘭隊也做到」。
比寧咸在歐國盃C組首仗對塞爾維亞隊入球後，之後兩場分組賽被批表現沉寂，今仗即在最後關頭做救世主射入金球扳平，令「三獅軍團」得以續戰加時再反勝。這名前日21歲生日的球星賽後稱，以這個入球回應外界的批評，「我們離出局只差30秒，感覺就像辜負了英格蘭，但只要入球得到釋放，一切就會變得美好，球隊現在能夠繼續參賽。過去一周要讓負能量遠離訓練場很困難，今場我們展現英格蘭此前缺少的個性。英格蘭總會受到眾多批評，所以很高興今場能夠幫助球隊，回應外界聲音讓我感覺很好」。
英格蘭主帥修夫基在賽後記者會稱，一直相信球隊能夠入球，「我還未準備好回家，球員們也有同樣的感覺。我們現在十分團結，在今屆比賽過程中逐步解決很多問題，給年輕球員機會，某程度上找到改善方法」。奠勝的隊長哈利卡尼及菲爾科頓賽後均在個人社交網稱「永不放棄」。
名宿加利尼維爾稱，在大賽盃賽取勝才是最重要，但認為若在餘下比賽仍是這個表現，英格蘭能走到最後奪冠是「不現實」；另一名宿里奧費迪南則認為，三獅在如此情况也能出線，恍惚命中注定最終會成為冠軍。
斯洛伐克隊後衞大衛漢斯高形容比寧咸的扳平入球如同「一把匕首刺入心臟」般痛苦；隊長史堅尼亞也直言難以找到合適言詞來形容這個結果，「我們晉級曾如此接近，在比賽最後一分鐘失波真的很痛苦，本來準備改寫斯洛伐克足球歷史，不幸的是事情最終走向另一方向，不過從今天開始我們會變得更強」。兼任斯洛伐克隊主帥的意甲拿玻里教頭卡桑拿直言，球隊理應晉級，「斯洛伐克人會為球員今場表現感到自豪，令英格蘭隊幾乎沒有辦法」。