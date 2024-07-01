歐國盃16強｜西班牙4：1反勝格魯吉亞　今屆首失守難阻強勢　8強硬撼東道主德國 (04:54)

B組首名的西班牙隊分組賽3戰全勝兼一球不失，上仗1：0小勝阿爾巴尼亞一役正選輪換多達10名球員，讓一班主力均獲得寶貴的休息機會，此戰再次以次仗1：0贏意大利隊的正選11人應戰。而格魯吉亞隊今仗則盡遣兩名在西班牙落班的球員應戰，分別是效力西甲華倫西亞的門將馬馬達舒維利，以及西乙利雲特中場高祖拉舒維利。

「狂牛軍團」去年歐國盃外圍賽與格魯吉亞隊同組，分別主場3：1及作客7：1輕取對手，這次交鋒也是佔盡上風，右閘11分鐘丹尼爾卡華積近柱接應鋒將尼高拉斯威廉斯角球，頭槌攻門被榮膺分組賽「撲救王」的馬馬達舒維利及時撲出。西班牙隊全員壓上搶攻，代價是為對手提供不少反擊空間，終在18分鐘當頭棒喝；格軍由攻入3球並列射手榜首位的米卡達捷策動攻勢，後衛卡卡巴捷右路傳中，首席球星基華拉斯基利亞衝前搶點令敵衛拿洛文特受壓下「擺烏龍」，打破西班牙隊今屆「清白身」。

即使意外地先落後，仍不影響西班牙隊續以控傳尋覓入球機會。惟不論中場法比安彭拿在22分鐘，還是後衛古古列拿35分鐘的禁區外施射，均被馬馬達舒維利撲救瓦解。直至39分鐘，中場洛迪卡斯簡迪與威廉斯互傳配合，前者禁區頂冷靜一控一射，終射破馬馬達舒維利的十指關，完半場前追成1：1平手。格魯吉亞隊失守同時，更有中場奇迪舒維利傷出，要由艾杜拿舒維利入替。

格魯吉亞隊換邊後再為西班牙隊後防製造險象，基華拉斯基利亞趁敵軍門將烏尼西蒙未及奔回龍門，未過半場施展遠程炮，僅僅斜出。大難不死的狂牛軍團隨即站穩陣腳，16歲翼鋒新星拉明耶馬51分鐘先罰球直射被撲出，皮球輾轉再落到其腳下，他在右路傳中予無人看管的法比安彭拿頭槌頂入，反先2：1。早前已打破歐國盃最年輕上陣及助攻紀錄的耶馬，74分鐘再透過傳中逼使格軍守衛撞入自己球門，但旁證指其越位在先入球無效。不過得勢不饒人的西班牙隊，1分鐘後仍靠威廉斯左路突破後，禁區內狂抽網頂取得「保險球」，助攻的法比安彭拿繼首戰3球大勝克羅地亞後，再次單仗貢獻傳射。狂牛軍團完場前7分鐘再由後備入替的中場丹尼爾奧莫錦上添花，鎖定4：1勝局，延續全勝強勢之餘，同時終結格魯吉亞隊今屆神奇之旅。