明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

歐國盃16強｜英格蘭加時反挫斯洛伐克闖8強　比寧咸補時倒掛扳平救世卡尼奠勝 (02:38)

英格蘭隊今晨（1日）在歐洲國家盃16強全場錄得逾七成控球權下，上半場雖被斯洛伐克隊先開紀錄，惟憑前日21歲生日的祖迪比寧咸當「救世主」，補時5分鐘倒掛建功扳平。「三獅」加時首分鐘再憑射手哈利卡尼頭槌建功，終力戰120分鐘後反勝2：1驚險晉級8強，下周日將面對淘汰衛冕之師意大利的瑞士隊。

英軍分組賽雖以C組首名出線，但3仗表現已為人所詬病。領隊修夫基此戰再次調整中場人選，由上仗0：0悶和斯洛文尼亞隊一戰後備入替表現活躍的19歲小將明奈擔正。英軍賽前曾傳出左閘鬧兵荒，惟分組賽3戰皆客串該位置的捷比亞，最終克服小腿傷勢續登場，並與日前陪女友誕子後歸隊的菲爾科頓在左路並肩作戰。至於連續兩屆打入16強的E組第3名斯洛伐克隊，正選11人與上仗1：1賽和羅馬尼亞隊相同，包括效力英超紐卡素的門將杜巴夫卡。

本仗執法球證為土耳其籍的美拿，開賽首20分鐘已派出4面黃牌，當中英軍分別有馬克古希、明奈及祖迪比寧咸3人領黃。斯洛伐克隊此戰續頻以反擊製造威脅，4分鐘先有左閘大衛漢斯高左路後上半傳半射，僅掠門斜出；同居左路的翼鋒夏拉斯連12分鐘接應中鋒大衛史達歷直線傳送，惟半單刀射門被回防的馬克古希及時飛身救駕。反觀英軍僅9分鐘由比寧咸大斜線傳送找到無人看管的捷比亞，惟後者第一時間燙射「撻Q」高出；戰至25分鐘終被斯軍偷襲得手，中場古卡頭槌二傳，史達歷直搗禁區後傳予右翼艾雲舒蘭斯單刀快腳射入。舒蘭斯取得今屆第3個入球，與德國隊中場穆斯亞拿及格魯吉亞隊射手米卡達捷並列射手榜首位；他亦憑這個入球，協助斯軍半場領先1：0。

英軍換邊後按兵不動，卻在50分鐘曾把皮球送入網窩，捷比亞禁區內橫傳予科頓輕鬆撞入，但視像裁判（VAR）覆核指科頓越位被判無效。兩名曼城後衛基爾獲加與史東斯54分鐘快開罰球出現誤會，幾乎再讓斯軍有機可乘，只是史達歷的半場笠射未能命中目標。三獅領隊修夫基在64分鐘變陣，由右翼高爾彭馬入替負傷的捷比亞，原本擔任右翼的布卡約沙卡則移至左路。英軍尾段連番狂攻，此戰表現沉寂的英軍射手哈利卡尼，77分鐘接應科頓開出罰球頂斜；中場迪格蘭賴斯81分鐘施展遠射，惜告中柱彈出。修夫基再84分鐘再以中場伊比爾治伊斯入替明奈放手一搏，終在補時5分鐘迎來「神迹」，獲加界外球「手榴彈」擲入禁區，古希頭槌頂後，比寧咸禁區內施展倒掛破網，協助球隊法定90分鐘扳平1：1，進入30分鐘加時。

英軍完場前換入今屆首次上陣的前鋒艾雲東尼入替科頓，此調動於加時1分鐘即修成正果；東尼把伊斯禁區外「撻Q」射門銅頭二傳，造就卡尼衝前頂入反超前一球，亦是這名拜仁慕尼黑射手今屆第2球。法定時間尾段已收起多名進攻主力的斯軍，104分鐘有右閘比卡歷來遲一步，未能將拿斯路賓尼斯的傳中轉化成入球。英軍加時下半場調走兩名入球功臣比寧咸和卡尼，換上干拿加歷查和艾斯干沙加強防守，終守住2：1勝果，驚險晉身8強延續歐國盃之旅。

相關字詞﹕體育 歐國盃 英格蘭 斯洛伐克 編輯推介

上 / 下一篇新聞