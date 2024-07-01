歐國盃16強｜英格蘭加時反挫斯洛伐克闖8強　比寧咸補時倒掛扳平救世卡尼奠勝 (02:38)

英軍分組賽雖以C組首名出線，但3仗表現已為人所詬病。領隊修夫基此戰再次調整中場人選，由上仗0：0悶和斯洛文尼亞隊一戰後備入替表現活躍的19歲小將明奈擔正。英軍賽前曾傳出左閘鬧兵荒，惟分組賽3戰皆客串該位置的捷比亞，最終克服小腿傷勢續登場，並與日前陪女友誕子後歸隊的菲爾科頓在左路並肩作戰。至於連續兩屆打入16強的E組第3名斯洛伐克隊，正選11人與上仗1：1賽和羅馬尼亞隊相同，包括效力英超紐卡素的門將杜巴夫卡。

本仗執法球證為土耳其籍的美拿，開賽首20分鐘已派出4面黃牌，當中英軍分別有馬克古希、明奈及祖迪比寧咸3人領黃。斯洛伐克隊此戰續頻以反擊製造威脅，4分鐘先有左閘大衛漢斯高左路後上半傳半射，僅掠門斜出；同居左路的翼鋒夏拉斯連12分鐘接應中鋒大衛史達歷直線傳送，惟半單刀射門被回防的馬克古希及時飛身救駕。反觀英軍僅9分鐘由比寧咸大斜線傳送找到無人看管的捷比亞，惟後者第一時間燙射「撻Q」高出；戰至25分鐘終被斯軍偷襲得手，中場古卡頭槌二傳，史達歷直搗禁區後傳予右翼艾雲舒蘭斯單刀快腳射入。舒蘭斯取得今屆第3個入球，與德國隊中場穆斯亞拿及格魯吉亞隊射手米卡達捷並列射手榜首位；他亦憑這個入球，協助斯軍半場領先1：0。

英軍換邊後按兵不動，卻在50分鐘曾把皮球送入網窩，捷比亞禁區內橫傳予科頓輕鬆撞入，但視像裁判（VAR）覆核指科頓越位被判無效。兩名曼城後衛基爾獲加與史東斯54分鐘快開罰球出現誤會，幾乎再讓斯軍有機可乘，只是史達歷的半場笠射未能命中目標。三獅領隊修夫基在64分鐘變陣，由右翼高爾彭馬入替負傷的捷比亞，原本擔任右翼的布卡約沙卡則移至左路。英軍尾段連番狂攻，此戰表現沉寂的英軍射手哈利卡尼，77分鐘接應科頓開出罰球頂斜；中場迪格蘭賴斯81分鐘施展遠射，惜告中柱彈出。修夫基再84分鐘再以中場伊比爾治伊斯入替明奈放手一搏，終在補時5分鐘迎來「神迹」，獲加界外球「手榴彈」擲入禁區，古希頭槌頂後，比寧咸禁區內施展倒掛破網，協助球隊法定90分鐘扳平1：1，進入30分鐘加時。

英軍完場前換入今屆首次上陣的前鋒艾雲東尼入替科頓，此調動於加時1分鐘即修成正果；東尼把伊斯禁區外「撻Q」射門銅頭二傳，造就卡尼衝前頂入反超前一球，亦是這名拜仁慕尼黑射手今屆第2球。法定時間尾段已收起多名進攻主力的斯軍，104分鐘有右閘比卡歷來遲一步，未能將拿斯路賓尼斯的傳中轉化成入球。英軍加時下半場調走兩名入球功臣比寧咸和卡尼，換上干拿加歷查和艾斯干沙加強防守，終守住2：1勝果，驚險晉身8強延續歐國盃之旅。