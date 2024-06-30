歐國盃｜格魯吉亞挑戰西班牙盼再創歷史　門將馬馬達舒維利：戰鬥到最後 (21:14)

西班牙vs.格魯吉亞 now618台 明晨03：00直播

格魯吉亞隊今屆首戰歐國盃決賽周，藉勝和負各一得4分成小組最佳第3名之一，歷史性首闖16強。這支世界排名74位的東歐小國，在16強屬排名最低一隊，大軍26名球員中有10名「舒維利」，是格魯吉亞常見的姓氏之一，當中出線功臣必然數到馬馬達舒維利，這名身高達1.99米的23歲門將，在F組3場分組賽被攻門多達71次及25次中龍下，共作出21次撲救，數據冠絕群雄，令「十字軍」只失4球，難怪已獲不少歐洲列強垂青。

效力華倫西亞3季上陣剛好100場的他，一直為這支西甲球會正選把關，今仗面對西班牙將會遇上艾華路莫拉達、尼高拉斯威廉斯及拉明耶馬等已在西甲交手過的鋒將。馬馬達舒維利因而賽前受到眾多西班牙傳媒追訪，他說：「西班牙是今屆奪冠最大熱門，相比格魯吉亞只是一個小國，但是我們有顆堅韌的心，能夠與任何對手戰鬥到最後。球隊必須做好防守，把握反擊機會爭取入球」。他又點名稱讚西班牙門將烏尼西蒙是今季西甲最佳門將，但亦提及星級隊友基華拉斯基利亞「比任何一個西班牙隊球員都強」。據日前報道，格魯吉亞若再爆冷晉身8強，將獲該國前總理兼首富伊萬尼什維利，加碼出線獎金雙倍至約1000萬歐元（約8370萬港元）。

西班牙隊是今屆分組賽唯一3戰全勝兼零失球的球隊，面對有意大利及克羅地亞隊的「死亡B組」能夠首名突圍而出之餘，在尾輪小勝阿爾巴尼亞隊更輪換了10名正選，兼比格軍有更多時間養精蓄銳備戰。除了防線穩固，中場法比安彭拿亦功不可沒，這名28歲巴黎聖日耳門（PSG）球星在球場覆蓋範圍甚大，跑動量屬隊中最多，為「鬥牛軍」做好攻守串連，且已攻入1球及交出1次助攻，令他獲多個體育傳媒均評選列入分組賽最佳陣容，與德國隊中場大師卻奧斯看齊。

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