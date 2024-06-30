美洲盃｜馬天尼斯梅開二度領阿根廷三連捷　「山神」為智利零入球出局道歉 (19:17)

阿根廷隊在美洲盃A組首兩戰向加拿大和智利隊派蛋後，肯定以首名晉級，今晨面對兩戰得1分的秘魯隊，雖有37歲隊長美斯因大腿受傷避戰及教練史卡朗尼停賽，但仍憑復任正選的拿達路馬天尼斯分別於47和86分鐘破門，以2：0勝出，確保「藍白兵團」取得分組賽3戰全勝的完美佳績，8強對手將是B組次席球隊。

未計明早B組上演的牙買加對委內瑞拉隊及墨西哥對厄瓜多爾隊的賽果，馬天尼斯暫以4球領前射手榜。已連續4場國際賽上陣建功的他賽後說：「秘魯上半場刻意死守令我們並不好過，但己隊終打開紀錄及改變了戰局。」26歲的他兩年前雖是協助阿根廷三奪世界盃的國腳，但當日卻備受批評，這名國際米蘭箭頭說：「總之當我每次穿起這件戰衣，便會享受每課操練和球隊會議。」

同組智利開賽27分鐘便有左閘加比爾蘇亞素「兩黃一紅」被逐，最終只能逼和加拿大0：0，賽後3戰「食白果」只得兩分排第3緣盡8強，賽後帶領球隊連續在2015和16年揚威美洲盃的35歲鋒將「山神」阿歷斯山齊士說：「沒有藉口，一個紅牌主宰了比賽。我為國家隊出局向國民致歉，但球隊將為打入2026年世界盃決賽周奮戰。」至於首次出席美洲盃的加拿大以名出線後，將與篤定是B組一哥的委內瑞拉隊爭入4強。

美洲盃將於周二早上舉行榜尾玻利維亞隊對第3位巴拿馬隊，以及已出線的榜首烏拉圭作客次席東道主美國隊。「花旗兵」此役不容有失，事關競爭對手巴拿馬的士氣料勝出線無望的玻利維亞，而上仗爆冷負巴拿馬領紅的翼鋒添莫菲韋亞被罰停賽兩場，恐亦有損球隊攻力。

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