歐國盃｜拿高斯文讚德軍麾下持續進步　丹麥守將安達臣不滿VAR矯枉過正 (20:00)

雙方昨戰至35分鐘因比賽地點的多蒙特主場恩杜拿公園球場上空雷電交加，其後更落大雨及冰雹，結果賽事暫停近半小時。半場互交白卷後，丹麥隊於48分鐘有後衛佐基姆安達臣後上混戰中射入，但助攻的隊友湯馬士迪蘭尼被視像裁判（VAR）判「鞋尖越位」在先而「食詐糊」；這名28歲英超水晶宮後衛一分鐘後隨即防守對手傳中省中其手部，球證奧利華審視VAR後判12碼，德國隊由前鋒夏維斯於53分鐘操刀擦柱入網打破僵局。德軍於67分鐘由翼鋒穆斯亞拿接應長傳突破單刀射遠柱入網再下一城，協助「日耳曼軍團」贏丹麥2：0。

德國主帥拿高斯文賽後雖獲外界稱讚在雷雨停頓後踢法更直接及加強防守站位，終令球隊獲勝而回，但他卻認為麾下「開賽頭25分鐘無懈可擊，是本屆球隊至今表現最好的時間」，並為球隊持續進步及保清白身感自豪。至於德軍隊長根度簡則形容是役「是一場相當艱辛的比賽，大家都有力贏下賽事，但最終幸運之神眷顧了我們」。另外，德國後衛魯迪格曾於末段攔截對手埋門機會後，坐在地上不斷揮動拳頭慶祝，被外界批評不尊重對手，他為此解釋道：「認識我的人都知道我是個大情大聖的人，末段那個美妙攔截後我確是做了大動作的慶祝，但這就是我。」

丹麥隊方面，主帥賀文特認為出局感失望，但認為球隊近年的表現與勁旅已愈來愈接近，「我們希望能像近年的克羅地亞隊一樣能在大賽製造驚喜，但最大問題是欠缺製造入球機會的能力，這是我們必須求進的地方」。至於安達臣則慨嘆自己的連環不幸事件道：「我不認為這是我們想要VAR的原因，這種毫釐之差令人感到矯枉過正；手球的判罰方式我亦同樣難以認同。」

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