歐國盃｜史巴列堤為意軍失利承責　認重整球隊需時　瑞士功臣冀寫隊史最佳成績 (16:50)

意軍今仗與上仗分組賽逼和克羅地亞隊有多達6個正選變動，其中已大半年未在國際賽上陣的翼鋒艾沙拉維意外地在今屆首披甲即任正選，結果球隊是役不但攻勢欠銳，更遭瑞士先於36分鐘由華加斯助攻予中場費奧拿先開紀錄，再於下半場不足1分鐘由華加斯藉突擊再下一城，最終意大利以0：2不敵瑞士，衛冕之路告一段落。

賽後史巴列堤表示：「對手表現無疑比己隊佳，他們更值得晉級。我們這仗踢不出自己的節奏，控球也做得不好。我認為自己也有責任，賽前操練我並沒給太大壓力球員們，只希望他們保留力氣在比賽上，且戰術改進亦做得不足，若然以這樣的表現，面對任何對手都會落入下風。」不過他又認為重整球隊需時，「其他主帥可能已領軍超過30場，但我只有10場，重整球隊需要的是時間，無論人腳及戰術都要時間去磨合，這是己隊今屆的劣勢」。

至於是役傳射居功獲膺全場最佳的瑞士鋒將華加斯，則形容這場勝利是來自於己隊由開賽第一秒起已全力拚盡，「把所有五十五十的搶球都贏回來，絕對得之不易但實至名歸」。這是瑞士繼前屆後，歷來第2次躋身歐國盃8強，而世界盃亦只曾在參賽隊數只有16隊的1934、1938及1954年踢入8強，對此華加斯亦不諱言：「瑞士不常可踢入大賽更後階段，4強更是前所未有，這將是我們的夢想，並腳踏實地去爭取讓它實現。」而瑞士主帥耶堅亦謂：「這勝仗證明球隊走在了正確的道路上，我們在面對德國及意大利隊身上的表現也令大家知道，這支瑞士隊有力與任何強隊匹敵。」

歐國盃｜意大利兩球告負衛冕失敗 瑞士連續兩屆入8強 意甲兵費奧拿建功

歐國盃︱歐國盃16強｜德國贏2：0闖8強 丹麥後衛一分鐘英雄變罪人 曾雷雨暫停25分鐘