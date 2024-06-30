歐國盃16強｜德國贏2：0闖8強　丹麥後衛一分鐘英雄變罪人　曾雷雨暫停25分鐘 (05:28)

德國隊今仗在多蒙特恩杜拿公園球場出擊，正選與上仗對瑞士隊時有3個變動，翼鋒利萊辛尼取代科利安華迪斯、左閘改用大衛拉林，以及莊拿芬泰希累積黃牌要停賽，由尼高舒洛達碧克取代中堅位置，開賽4分鐘便由這名多蒙特守將接應角球在「主場」頭槌破網，但球證指入球前其隊友甘美治單擋撞跌對手而判無效；這名拜仁慕尼黑右閘2分鐘後一記遠射，門將卡斯柏舒米高單槌撲走，這名丹麥隊隊長10分鐘再擋出夏維斯射門。

20分鐘後丹麥隊反擊，中場基斯甸艾歷臣突破越位欲射門，但被傷癒續正選的中堅魯迪格及時封阻；左翼衛米希利4分鐘後禁區內勁射柱邊高出，然後於30分鐘禁區頂博得罰球，艾歷臣主射省中人牆。

戰至35分鐘，球場上空行雷閃電兼下起滂沱大雨，甚至有冰雹，球證以天氣為由暫停賽事，雙方球員之後返回更衣室；球場多處漏水瀉下水柱。約25分鐘後，兩隊球員重返球場熱身兼重新比賽。夏維斯在重新比賽1分鐘後門前頭槌攻門被舒米高用身體擋出；5分鐘後，丹麥曼聯前鋒海倫把握對手門前犯錯近射但柱邊高出，他完場前快速反擊單刀起腳又被門將紐亞及時出迎擋走，半場雙方不乏攻門仍互無紀錄。

丹麥隊下半場開賽不久，48分鐘由佐基姆安達臣後上混戰中射入，但助攻的隊友湯馬士迪蘭尼被視像裁判（VAR）判「鞋尖越位」在先而「詐糊」；這名28歲英超水晶宮後衛一分鐘後隨即防守對手傳中省中其手部，球證奧利華審視VAR後判12碼，夏維斯操刀擦柱入網，53分鐘打破僵局。這名阿仙奴鋒將6分鐘後擺脫對手單刀，但挑射柱邊出界，以及63分鐘門前橫傳予辛尼撞射又斜出。

德國1分鐘後換入在多蒙特主場出戰的中鋒富克洛，與夏維斯攻堅。海倫65分鐘射門再次未能射破紐亞十指關。德國67分鐘再下一城，穆斯亞拿接應長傳突破單刀射遠柱入網，取得今屆第3球，與格魯吉亞隊的米卡達捷並列射手榜榜首，協助「日耳曼軍團」終勝2：0，8強將鬥明晨西班牙對格魯吉亞隊的勝方。

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